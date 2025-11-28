Propus la FCSB, Marius Șumudică a făcut analiza crizei de la echipa lui Gigi Becali. ”Nu sunt de acord cu Meme Stoica”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB are unul dintre cele mai slabe sezoane din ultimii ani, iar Marius Șumudică a analizat întreaga situație la FANATIK SUPERLIGA. Tehnicianul a explicat și de ce nu este de acord cu ce a spus Meme Stoica.

Șumudică îl contrează pe Meme Stoica: ”Fotbalul nu e același de acum doi ani”

După ce Ioan Becali a anunțat la ”Giovanni Show” că Marius Șumudică ar fi , tehnicianul l-a contrat pe Mihai Stoica, după ce acesta a susținut că nu înțelege de unde această cădere, deoarece antrenamentele sunt la fel ca în anii trecuți.

”Păi ce, Giovanni conduce FCSB? Să nu vorbim despre asta, ar trebui să dezbatem ce se întâmplă la FCSB în momentul de față, pentru că e tragic. Nu sunt de acord cu Meme (n.r. – Mihai Stoica) când vine și spune că sunt aceleași antrenamente ca anul trecut.

Dacă tu mănânci cartofi prăjiți trei ani, nu mai poți să mănânci și al patrulea, îți e greu. Degeaba faci aceleași antrenamente, trebuie să vii cu altceva. Dacă există monotonia asta în pregătire…

Eu am avut șansa în viață să lucrez cu jucători mari și niciodată nu puteam să mă duc nepregătit la antrenament și să mă duc săptămână de săptămână cu același antrenament. Aaa, dacă vorbim de intensitate, putem vorbi. Dar niciodată să nu spui că se lucrează ce se lucra și acum doi ani când am avut succes. Fotbalul evoluează, nu stă pe loc”, a declarat Șumudică, la .

”Au jucat în 9!”. Vedeta de la Steaua Roșie, dată dispărută pe teren!

Fostul antrenor al Rapidului a lansat o adevărată tiradă la adresa lui Marko Arnautovic, vedeta celor de la Steaua Roșie Belgrad,și consideră că, de fapt, sârbii au jucat în 9 la partida cu FCSB.

”Ieri (n.r. – joi, 27 noiembrie) am văzut o echipă care nu știe să dezvolte atacul pozițional, mai ales când e în superioritate numerică. De foarte multe ori e greu să desfaci o echipă în 10, dar ei au jucat în 9 pentru că Arnautovic e…

La salariul de 2,5 milioane pe care îl are, noi să nu mai zicem că plătim salarii mari. Băiatul ăsta a pierdut toate duelurile, nu putea să alerge, avea cel puțin 5-6 kilograme în plus. E un nume mare, se vedea când atingea mingea, dar nu poți să joci precum în curtea școlii. FCSB a pierdut pe greșelile personale care se fac în continuare.

Mi-a plăcut atitudinea antrenorului lor, care n-a băgat un fundaș central când au rămas în 10. Nu este cartonaș roșu niciodată, este galben. Nu este lovitură cu cotul, este la 60 de metri de poartă, iar mingea se ducea în lateral.

După eliminare nu bagă un fundaș central, retrage un mijlocaș și joacă în 4-4-1. cu Arnautovic în față care nu se putea mișca. Era un fel de pivot, dar nu se deplasa niciodată pe minge pentru a ajuta echipa să iasă de acolo.

Mi-a plăcut antrenorul lor că a rămas în sistemul ăsta și în momentul în care erau la balon aveau o oarecare stabilitate încât acopereau spațiile și puteau primi”, a spus Marius Șumudică.

Săgeți spre Bîrligea și spre Crețu: ”Atitudine lamentabilă!”

În direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Șumudică a pus tunurile pe doi dintre jucătorii de la FCSB. El s-a arătat dezgustat de comportamentul lui Vali Crețu și l-a taxat și pe atacantul Daniel Bîrligea.

”În schimb, FCSB nu a desfăcut, nu a ajuns să fie periculoasă. Noi punem ocazii la FCSB centrările alea ale lui Crețu prin fața porții la care nu ajunge Bîrligea. Alea sunt situații, nu ocazii. Ei au avut și ocaziile mai mari de gol, au avut și șuturi mai multe pe spațiul porții în 10, de fapt în 9.

Nu înțeleg ce se întâmplă la FCSB, nu sunt de acord cu foarte multe lucruri care le văd din afară, nu sunt de acord cu ce zice Bîrligea la interviu că e cel mai slab atacant, iar atitudinea lui Crețu este una lamentabilă. Nu ai voie în fața suporterilor să te manifești așa și să ai un astfel de speech la adresa unui coleg.

Dacă eram antrenorul FCSB-ului astăzi, indiferent ce se întâmpla, la mine Crețu nu mai intra în cabină. Asta aș fi făcut dacă aveam putere, pentru că știți că acolo Gigi Becali decide, este jucăria lui. Eu aveam o discuție cu patronul și îi spuneam: ‘Patroane, din momentul de față eu nu vreau să pierd grupul’.

Echipa este ruptă în două, cum va fi privit Crețu în continuare? Astăzi, înaintea antrenamentului îi spuneam: ‘Crețu, te rog frumos, du-te la Palat, reziliază-ți contractul’. Cum să ai voie să vorbești în fața suporterilor. Ăsta e șocul serii, nu că a câștigat Craiova, nu că a pierdut FCSB.

E aproape exact ce s-a întâmplat recent în Anglia, la Everton, când un jucător își pălmuiește pe teren un coleg. Cum să vii în fața suporterilor, în jurul tău fiind fotbaliști, Ngezana fiind puțin mai în spate, și să spui ce ai spus. Ngezana cum se mai uită la Crețu în momentul de față?”, a afirmat el.

Ce l-a deranjat la declarațiile lui Bîrligea

În ceea ce-l privește pe atacantul Daniel Bîrligea, Șumudică a susținut că acesta nu are voie să spună ceea ce a zis după înfrângerea de la Belgrad, mai ales că este titularul postului în echipa națională a României.

”Iar eu ca antrenor eram dator să spun, ok Ngezana a greșit poate fi sancționat, dar din momentul de față Crețu… Astăzi vei vorbi de unul, mâine vorbești de altul care greșește, se rupe căruța la noi și dau un exemplu la echipă. Nu înțeleg atitudinea celor de acolo.

Astăzi trebuie dat afară sau amendă 30.000. Dacă lui Bîrligea i-ai luat 10.000 sau 20.000, ție îți iau 50.000. Nu poți să vorbești așa de un coleg în fața suporterilor și când ești filmat. A văzut o țară întreagă. Ăsta e șocul.

În fotbalul românesc nu s-a întâmplat așa ceva. Dacă nu se vor trezi și nu vor face lucrurile cum trebuie făcute și tăiat în carne vie… Dacă pierde la Farul, se duce Farul la 8 puncte. Când îi mai prinde?

Nu mi-a plăcut lipsa de încredere a lui Bîrligea de la declarații: ‘Ce să fac?’, ‘De câte ori am atins mingea în careul advers?’, ‘Nu am mingi’, ‘Sunt inutil’, ‘Am marcat doar 3 goluri’. Băi băiatule, tu ești vârful echipei naționale pentru că Drăguș e suspendat, Louis Munteanu e la o capacitate care ar trebuie să fie.

N-ai voie să vii niciodată în fața camerelor de luat vederi și să vorbești despre lucrurile astea. Ei se ascund cu toții în declarații și spun că nu știu ce se întâmplă, că nu știu care e cheia. Păi, găsiți-o. Este strigător la cer, în două zile joacă la Farul. Păi dacă până la Farul nu găsesc cheia vor dormi pe hol?”, a precizat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.