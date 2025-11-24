Propus la Inter, jucătorul care a refuzat echipa națională a României și-a stabilit viitorul. Anunțul lui Fabrizio Romano care îl va întrista pe Cristian Chivu

ADVERTISEMENT

Cristian Chivu are nevoie la Inter de o extremă rapidă, capabilă să creeze pericol, chiar și singură. Karim Adeyemi posedă aceste calități și reprezintă o țină pentru “nerazzurri” în perioada de mercato din iarnă. Totuși, fotbalistul ar avea alte planuri de viitor. Fabrizio Romano, celebru pentru exactitatea informațiilor pe care le oferă în materie de transferuri, susține că jucătorul născut la Munchen din tată nigerian și mamă româncă, nu este atras de campionatul Italiei.

În ce campionat ar prefera Karim Adeyemi să evolueze

Potrivit lui Fabrizio Romano, Karim Adeyemi este tentat de o aventură în , Anglia, unde visează de mult timp să ajungă.

“Adeyemi este un nume care a circulat în ultimele ore. El își studiază opțiunile, ar putea pleca în 2026 și și-a ales un nou agent, după ce a schimbat trei. Jorge Mendes a purtat discuții cu mai multe cluburi cu privire la o mutare a lui Adeyemi. S-a vorbit despre Inter și alte echipe. Înțeleg că nu există discuții avansate.

Mendes discută cu mai multe cluburi, dar prioritatea jucătorului este Anglia. În ianuarie anul trecut, a refuzat Napoli, vrea să se transfere în Premier League. Serie A nu este o prioritate pentru el în acest moment”, a anunțat Fabrizio Romano, potrivit .

Ce părere are Cristian Chivu despre Karim Adeyemi

Tabloidul german susține că Cristian Chivu are o părere excelentă despre Karim Adeyemi, pe care îl dorește enorm la Inter. În principal, românul este impresionat de viteza și tehnica fotbalistului.

Conducerea lui Inter ar fi luat deja legătura cu Jorge Mendes, agentul extremei. Pe site-ul de specialitate transfermarkt.de, internaționalul german este cotat la 60 de milioane de euro.

De ce l-a ratat România pe Karim Adeyemi

Karim Adeyemi este născut la Munchen, din tată nigerian și mamă româncă. A avut de ales între România, Nigeria și Germania. A decis, din păcate pentru “tricolori”, .

“Din păcate, România nu s-a mişcat cum ar fi trebuit să se mişte. Şi e păcat, pentru că în fotbalul românesc nu se investeşte cât ar trebui, pentru că sunt talente… care pleacă în dreapta şi stânga. E păcat.

De la FRF nu ne-a căutat nimeni. L-am dus la o singură dată şi după aia n-a mai fost niciodată. Pentru că a fost… cam neplăcut. N-a fost în lot, ci a fost într-o selectare şi i-au spus că e prea mic şi nu l-au mai luat.

Cred că avea 11 sau 12 ani, iar după aceea ne-au mai scris o dată şi am spus ‘nu mai merg niciodată’, pentru că a fost o experienţă… Neserios, neserios, din păcate”, a povestit Alexandra, mama fotbalistului.