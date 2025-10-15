Sport

Propus la Inter, Neymar e pregătit să ia o decizie radicală! Anunțul lui Fabrizio Romano

Fabrizio Romano, anunț total neașteptat. Decizia pe care Neymar e gata să o ia pe final de carieră. Ce i-a transmis superstarul brazilian agentului său.
Alex Bodnariu
15.10.2025 | 09:30
Neymar e hotărât să ia o decizie radicală. Contractul său expiră în iarnă

Neymar nu trece prin cea mai fericită perioadă a carierei sale din punct de vedere sportiv. După plecarea de la PSG, talentatul fotbalist brazilian a prins puține meciuri, fiind chinuit de nenumărate accidentări. Acum însă, este hotărât să revină în Europa pentru a prinde un loc în lotul naționalei la Campionatul Mondial.

Brazilia s-a calificat la Campionatul Mondial, iar Neymar nu vrea să rateze turneul final

Atacantul brazilian a semnat în acest sezon cu Santos, după o experiență neplăcută la Al Hilal. Cariera lui Neymar părea să se încheie în țara sa natală, la echipa care l-a lansat în fotbalul mare, însă se pare că planurile sale s-au schimbat între timp.

Naționala Braziliei a obținut, așa cum era de așteptat, calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor din America de Nord, iar Neymar își dorește cu orice preț să prindă lotul. El nu a mai prins minute pe teren de o lună din cauza unei accidentări.

Neymar vrea să revină în Europa. Anunțul lui Fabrizio Romano

Acum, Neymar i-ar fi transmis agentului său că vrea să își încerce din nou norocul în Europa. Fotbalistul brazilian pare hotărât să revină pe Bătrânul Continent, așa cum anunță reputatul jurnalist Fabrizio Romano, pentru a fi sigur că nu ratează Mondialul american.

Ba mai mult, Fabrizio a scris pe rețelele de socializare că, în vara aceasta, Neymar a fost propus la Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, dar și la Napoli, campioana Italiei. Cele două cluburi au refuzat însă oferta, dar situația s-ar putea schimba în iarnă, întrucât contractul brazilianului cu Santos expiră.

„Toate mișcările din cariera lui au fost motivate de bani. A schimbat Barcelona cu PSG și apoi a plecat în Arabia Saudită. Acum, pentru prima dată, ar putea renunța la factorul economic. Santos nu-i poate plăti atât de mult.

Poate că va fi ultima sa demonstrație de interes pentru relansarea și prelungirea carierei sale. Santos nu și-a detaliat încă planul financiar de a-l păstra pe Neymar, dar nu vorbim despre un club prosper. Vor fi necesare parteneriate și strategii care sunt încă necunoscute”, spunea Alexandre Lozetti, un important jurnalist brazilian.

