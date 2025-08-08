Prostituatele sub acoperire, „arma secretă” a armatei ucrainene. Cum ajung cele mai sensibile informații la inamici

Șeful serviciilor de informații militare ucrainene (GUR) a recunoscut că prostituatele reprezintă o armă secretă a armatei în confruntarea cu Rusia, mai ales că războiul nu se duce doar pe front, cu tancuri și mitraliere, ci și în spatele ușilor închise, unde se concep strategii.

ADVERTISEMENT

Prostituatele sub acoperire, „arma secretă” a armatei ucrainene

În cadrul unui interviu acordat jurnalistei Ramina Eșakzai, șeful GUR, Kirilo Budanov, a fost întrebat în ce măsură serviciile de informații ucrainene recurg la astfel de metode pentru a câștiga timp, teren, resurse sau informații.

„Înțelegi câți bărbați spun povești doar ca să arate cât de puternici sunt. Am obținut câteva informații unicat care au venit de la prostituate. Pur și simplu sunt lucruri acolo despre care, în principiu, nu am fi putut afla altfel”, a fost răspunsul direct al șefului GUR, potrivit .

ADVERTISEMENT

El a mai spus că serviciile de informații folosesc metode dintre cele mai diverse în ceea ce privește războiul. Budanov a subliniat chiar că nu există limite morale sau juridice impuse agenților în acest sens, atât timp cât scopul este misiunea.

Cum se desfășoară misiunile secrete

Kirilo Budanov a spus că, , slăbiciunile umane reprezintă o componentă esențială, iar exploatarea lor devine, uneori, indispensabilă.

ADVERTISEMENT

De asemenea, șeful GUR a explicat cum agenții nu sunt obligați să facă sex în cadrul operațiunilor, însă au libertatea de a alege cu privire la acest lucru. Mai mult, în cazul agenților necăsătoriți, intimitățile cu prostituate nu reprezintă „nicio problemă”.

ADVERTISEMENT

Un alt detaliu interesant este faptul că prezența femeilor a devenit tot mai întâlnită în cadrul structurilor de informații.

ADVERTISEMENT

„Singurul lucru pe care îl pot spune este că procentul femeilor, atât în unitățile operative, cât și în cele de luptă, crește semnificativ. În unitățile de luptă, un pic mai lent, iar în cele operative, ceva mai repede în comparație cu cele de luptă. Iar această tendință există de destul de mult timp”, a punctat Budanov.

Șeful serviciilor de informații militare ucrainene a explicat și ce sunt „agenții adormiți”. Această tipologie de spioni rămân inactivi până în momentul unei noi misiuni concrete. Durata maximă a unei astfel de misiuni este de șapte ani, fiind vorba despre o practică internațională standard.