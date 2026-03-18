Prostituție pe fundație. Cât costa ”cocktailul” fetițelor din rețeaua de proxenetism a actorului Vlad Marinescu. Stenograme DIICOT

Vlad Marinescu, actor în mai multe seriale de televiziune, a început să racoleze fete pentru rețeaua de proxenetism pe care o coordona încă din 2019, așa cum reiese din referatul dosarului instrumentat de DIICOT, documente consultate de FANATIK. Conform anchetei procurorilor, ancheta de proxenetism și prostituție a început în urmă cu un an, după ce o fată a dezvăluit procurorilor abuzurile și activitățile ilegale de la clubul „The Buddhist” de pe strada Regina Elisabeta, din centrul Capitalei. Fata a fost racolată chiar de Vlad Marinescu încă din 2019, așa cum reiese din declarațiile fetei date procurorilor.

Acuzațiile procurorilor

Potrivit documentelor din dosar consultate de FANATIK, procurorii DIICOT susțin că în jurul clubului The Buddhist ar fi funcționat o rețea organizată care exploata tinere aflate în dificultate financiară. Fiscal și administrativ, activitatea de prostituție din spatele clubului The Buddhist se realiza prin fundația „Babylonia Solutions” și prin firmele lui Marinescu. Acesta este asociat în mai multe firme, printre care cele mai des folosite în albirea banilor din prostituție erau societățile: New Style Co SRL, New Style Artist Center SRL, New Style Artist Jobs SRL și Karma Night-Club Solutions SRL.

În portofoliul lui Marinescu mai apar Letizia M.G. Imobiliare SRL și Forever Young Fey SRL, fără venituri raportate în 2024. Dintre aceste societăți, doar New Style Co SRL a raportat o cifră de afaceri de 1,37 milioane lei și un profit de 341.254 lei, iar Karma Night-Club Solutions SRL a avut venituri de 298.471 lei și profit de 245.728 lei.

Dosarul include declarații ale victimelor, interceptări telefonice și verificări financiare, iar procurorii încearcă să stabilească dimensiunea reală a rețelei și modul în care erau distribuite sumele de bani rezultate din activitățile ilegale. Conform anchetatorilor, mecanismul ar fi funcționat ca o structură infracțională organizată, în care activitatea aparent legală a clubului era folosită pentru a masca serviciile sexuale oferite clienților și pentru a ascunde proveniența banilor. La termenul din februarie, când judecătorii au decis ca membrii rețelei să fie arestați preventiv pentru 30 de zile, Vlad Marinescu a susținut că este nevinovat și că nu știa de faptul că fetele angajate ca dansatoare sau hostess întrețineau și relații sexuale cu clienții clubului The Buddhist.

„Tătuțu” Vlad Marinescu și-a folosit până și tatăl vitreg în rețea

În centrul acestei structuri s-ar fi aflat Vlad Mădălin Marinescu, indicat de procurori drept persoana care coordona activitatea clubului. Din documente reiese că acesta se interesa direct de numărul de clienți și de modul în care funcționa localul, fiind la curent cu serviciile oferite în club. Marinescu folosea mai multe numere de telefon și adrese de e-mail asociate cu activitatea clubului și cu anunțuri de recrutare pentru hostess sau dansatoare, inclusiv pe site-uri de joburi din România și din străinătate.

În documentele din dosar apare și Teodor Mugurel Pavel, din jurul clubului și în administrarea unor bunuri sau activități conexe. Procurorii încearcă să stabilească în ce măsură acesta a avut un rol în funcționarea rețelei și în circuitul banilor proveniți din activitatea clubului. Aici mai trebuie precizat că Vlad Marinescu a preluat administrarea clubului după decesul tatălui său în anul 2018.

De altfel, la sfârșitul fiecărei zile, „matroanele” îi dădeau raportul lui Marinescu, așa cum reiese din stenogramele DIICOT consultate de FANATIK. În ziua de 10 iunie 2025, Vlad Mădălin Marinescu este informat de Silvia Cătălina Sfera, cea care are rolul de assistant manager.

Silvia Cătălina Sfera: Alo!

Vlad Mădălin Marinescu: Hello!

Silvia Cătălina Sfera: Ce faci?

Vlad Mădălin Marinescu: N-am auzit telefonul, că era la încărcat.

Silvia Cătălina Sfera: Nu cred, nu dormi?

Vlad Mădălin Marinescu: Nu, acum m-am băgat în pat.

Silvia Cătălina Sfera: Eu sunt acasă.

Vlad Mădălin Marinescu: Poftim?

Silvia Cătălina Sfera: Eu sunt acasă.

Vlad Mădălin Marinescu: Gata? Ai și ajuns?

Silvia Cătălina Sfera: Te sunasem când am plecat și m-am gândit că dormi, sincer, și n-am insistat.

Vlad Mădălin Marinescu: N-am auzit telefonul.

Silvia Cătălina Sfera: Lasă, că n-ai vrut să mă mai vezi, lasă că știu eu.

Vlad Mădălin Marinescu: He, he… n-a fost nimeni pe la club, nu?

Silvia Cătălina Sfera: Nu a fost… au fost doi clienți… unul a plecat.

Vlad Mădălin Marinescu: Da, bine. Somn ușor atunci și drum bun!

Silvia Cătălina Sfera: Mulțumesc!

Vlad Mădălin Marinescu: Ai grijă de tine!

Silvia Cătălina Sfera: Te pupicesc!

Structura rețelei

Potrivit documentelor din dosarul DIICOT, în jurul clubului The Buddhist s-ar fi constituit o structură organizată în care fiecare persoană avea un rol clar în funcționarea activităților de proxenetism. În vârful acestei rețele s-ar fi aflat Vlad Mădălin Marinescu, actor și patron al clubului, indicat de mai multe persoane audiate drept coordonatorul principal al activităților.

Deși în organigramă apărea un nivel de management intermediar, anchetatorii arată că deciziile importante erau luate de Marinescu. În documente se menționează că, deși Silvia Cătălina Sfera avea rolul de assistant manager și se ocupa de activitatea curentă a clubului, persoana care controla în realitate funcționarea localului era Vlad Marinescu.

În zona de supraveghere și coordonare a activității fetelor apar numele unor așa-numite „matroane”. Persoanele vătămate audiate în dosar le-au identificat din planșe fotografice pe Roxana Suciu și Maria Francisc, descrise ca fiind femeile care se ocupau de supravegherea activității clubului și de gestionarea fetelor. Acestea aveau rolul de a organiza programul, de a monitoriza încasările și de a se asigura că hostess-ele interacționează cu clienții și generează consum.

Alexandru Antonache, vicepreședintele fundației, avea un rol de administrator și contabil în cadrul rețelei. El se ocupă de plata fetelor care se prostituau și de contractele pe drepturi de autor pe care acestea trebuie să le semneze. Sistemul financiar era susținut prin intermediul unor firme și al unei fundații, folosite pentru a asigura circuitul oficial al banilor și pentru a justifica plățile către fete prin contracte de drepturi de autor.

La nivelul operativ, un rol important îl avea bodyguardul Andrei Florin Marius. Acesta asigura paza clubului, dar și atragerea clienților sau menținerea controlului în interiorul localului. În paralel, în jurul clubului activau intermediari și taximetriști, care transportau clienți sau fete și contribuiau la aducerea consumatorilor în local.

Prostituția se făcea în camerele secrete de la clubul The Buddhist

Femeile care se prostituau în clubul de noapte The Buddhist, deținut de actorul Vlad Marinescu, erau plătite oficial ca „dansatoare” prin contracte de cesiune a drepturilor de autor încheiate cu o fundație. Este vorba de Fundația „Babylonia Solutions”. Fundația a fost fondată de tatăl lui Vlad Marinescu și preluată de actor după decesul acestuia. În realitate, potrivit documentelor dintr-un dosar DIICOT, clubul ar fi funcționat ca o veritabilă rețea de proxenetism, unde clienții plăteau pentru compania fetelor, iar relațiile sexuale erau încurajate și organizate de management.

Mecanismul era unul complex: femeile erau recrutate pentru a lucra ca hostess sau dansatoare, însă, în scurt timp, erau împinse să întrețină relații sexuale cu clienții. Banii circulau prin intermediul unei fundații și al unor societăți comerciale, în timp ce o parte importantă din sumele obținute rămâneau în numerar. Potrivit procurorilor, activitatea ar fi început cel târziu în anul 2019 și ar fi continuat mai mulți ani, implicând mai multe persoane din conducerea clubului, angajați, bodyguarzi și intermediari.

Potrivit declarațiilor din dosar, clienții puteau plăti pentru a merge în camere private cu fetele. Sumele variau, dar uneori ajungeau la 1.000 de lei sau mai mult. Banii primiți pentru relațiile sexuale rămâneau, în mare parte, femeilor, însă managementul clubului controla întregul sistem și stabilea tarifele. În unele cazuri, bodyguarzii clubului aduceau clienți și primeau comision din banii fetelor. Una dintre persoanele menționate frecvent în dosar este Andrei Florin Marius, poreclit „Bandy”, care ar fi adus clienți în club și ar fi primit procente de până la 50% din câștigurile fetelor.

Plata fetelor se făcea pe „drepturi de autor” din conturile fundației

Pentru a acoperi activitatea reală, femeile semnau contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor. Aceste contracte erau încheiate cu Fundația „Babylonia Solutions”, care avea sediul la aceeași adresă cu clubul. Fundația a raportat venituri variabile în ultimii ani, cu valori cuprinse între 686.652 și 6.476.249 lei, în timp ce cheltuielile au fost între 660.943 și 6.957.590 lei. În 2023, organizația a înregistrat venituri de 4.644.598 lei și cheltuieli de 5.157.336 lei, iar în 2024 venituri de 4.863.342 lei și cheltuieli de 4.437.802 lei. Potrivit datelor financiare, fundația a avut câte 21 de angajați atât în 2023, cât și în 2024.

Documentele menționau că femeile cedau drepturile rezultate din „activitatea de creație și interpretare a dansului”, iar remunerația era stabilită la aproximativ 87,7 lei pentru fiecare prestație. Din această sumă erau reținute impozite și contribuții sociale. În realitate, susțin procurorii, aceste contracte ar fi fost folosite pentru a disimula veniturile provenite din prostituție.

Recrutarea fetelor: promisiuni de bani și muncă de hostess

Ancheta DIICOT include și interceptări telefonice între persoanele implicate în administrarea clubului. Într-o discuție, una dintre manageri vorbește despre încasările clubului și despre costurile care trebuie acoperite din banii obținuți. Din conversații reiese că sumele erau semnificative și că exista o diferență între banii încasați efectiv și cei declarați oficial.

În alte discuții apare modul în care managerii coordonau activitatea fetelor și stabileau programul sau regulile din club. Una dintre femeile care au depus plângere a declarat că a ajuns la club după ce a fost contactată de Vlad Marinescu, care i-a sugerat că poate câștiga bani frumoși dacă acceptă să lucreze acolo.

La prima vizită în club, aceasta a fost dusă într-un subsol unde a văzut zeci de femei îmbrăcate sumar și clienți bărbați care consumau alcool. Inițial, i s-a spus că va dansa și că va trebui să îi convingă pe clienți să consume băuturi. În scurt timp, însă, patronul clubului i-ar fi explicat că, pentru a câștiga bani, trebuie să intre în camere private cu clienții. „Dacă vrei să faci bani, trebuie să întreții relații sexuale cu clienții”, i-ar fi spus acesta, potrivit declarației din dosar. Femeia a spus că a acceptat pentru că avea nevoie de bani, deși până atunci nu mai întreținuse relații sexuale contra cost.

Plata relațiilor sexuale se făcea prin cocktailuri de 120 de lei

Activitatea din club era organizată astfel încât fiecare femeie să genereze o anumită sumă de bani în fiecare noapte. Clienții plăteau băuturi scumpe, iar femeile trebuiau să îi convingă să consume cât mai mult. În dosar se arată că un cocktail comandat pentru o hostess costa aproximativ 120 de lei, iar fiecare femeie trebuia să acumuleze mai multe astfel de comenzi în fiecare seară. În lipsa acestora, diferența trebuia acoperită din banii câștigați de fete în camerele private. În multe cazuri, pentru băuturile consumate nu se emitea bon fiscal, iar plata se făcea în numerar.

În declarațiile victimelor apar și acuzații privind consumul de droguri în incinta clubului. Potrivit acestora, cocaina ar fi fost distribuită de către angajați ai clubului, inclusiv de către bodyguardul „Bandy”. Drogurile erau consumate în băi sau în camerele private. Una dintre femei a povestit că o altă angajată ar fi fost drogată și transportată ulterior la spital.

Stenograma între membrii rețelei

În ziua de 27 iunie 2025, Ioana Francisc o apelează pe Oana Mihaela Mălinaș.