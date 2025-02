Prostovan de bubuie și influencer lăudăros. Dorian Popa, despre rolul din “Mentorii”: “Nu mă deranjează, nu sunt eu”. Exclusiv

Dorian Popa a fost prezent la avanpremiera “Mentorii”, ce a avut loc la Cineplexx Băneasa. Producția semnată de UNTOLD Universe se va difuza în cinematografele din toată țara începând cu data de astăzi, 28 februarie.

Dorian Popa, despre mesajul comediei “Mentorii”: “Căscați ochii la mirajul din spațiul online”

Flex Barbarul, personajul jucat de Dorian Popa, este unul dintre cei trei mentori care îl vor ajuta pe Johnny Baltă, jucat de Cătălin Bordea, să își transforme viața și să îi demonstreze tatălui că este demn să devină moștenitor al imperiului financiar. Flex Barbarul va încerca să-l convingă pe elevul său că succesul în viață este garantat de un fizic impresionant, la care poți ajunge doar prin antrenamente de fitness barbar, regim alimentar cu carne semicrudă.

“Îmi iubesc rolul pentru că subliniază și augmentează toate trăsăturile pe care oamenii mi le atribuie mie. Și am învățat de la mai-marii nu numai în lumea artei, cât și în lumea business-ului, că ironia este de extrem de bun augur. Și mă bucur că pot să mă ironizez, să râd de mine în același timp în care oamenii râd de Flex.

Și mă bucur că, deși mesajul pare o comedie care este menită să ne facă numai să râdem, dacă privim atent în detaliu și în esență, mesajul pe care “Mentorii” – comedia de la care ieși cu dureri de burtă de râs – îl transmite, este unul senzațional. Și anume “căscați ochii la mirajul din spațiul online”, a declarat Dorian Popa, pentru FANATIK.

Dorian Popa: “Nu există actorie cu simțul penibilului sau cu bariere”

Artistul era în cărți pentru acest rol încă de când s-a creionat proiectul. El joacă unul din rolurile principale în “Mentorii”, alături de Cătălin Bordea, Loredana Groza și Radu Bucălae. Ce-i drept, Dorian a negociat tare pentru partea financiară, după cum a lăsat el de înțeles.

“Să știi că nu vreau să mă laud, dar vreau să fiu sincer. Sunt primul care a primit propunerea. Îi mulțumesc lui Adi Tapciuc și îi mulțumesc și lui Edy Chereji. Înainte cu un an jumătate aproape doi ani să înceapă creionarea proiectului, am fost acolo la primele rânduri…

Adi Tapciuc mă știe de la “Pariu cu viața”, el a fost unul din regizorii serialului “Pariu cu viața”, știa că pot să duc acest rol. M-a mirat un pic faptul că era sceptic dacă voi accepta. Și i-am spus “Eu de la voi, de la tine, de la Iura Luncașu și de la Alex Fotea am învățat că nu există actorie cu simțul penibilului sau cu bariere. De ce n-aș juca? Ce e rău în Flex? Că ce?

Dorian Popa îl interpretează pe Flex Barbarul, în “Mentorii”

Că e prostovan de bubuie și că e un influencer lăudăros pe burta goală? Nu mă deranjează, nu sunt eu! Este un rol și eu am învățat că un actor trebuie să fie deschis să poată juca absolut orice rol”. Și chiar dădeam un exemplu unor prieteni și le arătam când The Rock Dwayne Johnson a jucat Zâna Măseluță, îmbrăcat în tutu și cu baghețică.

Așadar, un actor trebuie să poată să joace orice rol, aia înseamnă versatilitatea unui actor. Și am fost în cărți încă de la început. Mă bucur enorm că am acceptat. Mi s-a propus foarte simplu într-un birou. A fost mai dificil pentru băieți, nu pentru mine, la negociere, dar iată-mă în film și iată-mă și-n ziua cea mare, avanpremiera din București”, mai mărturisește Dorian Popa.

Artistul își amintește că a făcut eforturi să-și poată onora atât zilele de filmare pentru “Mentorii”, cât și concertele pe care le avea antamate. Astfel că, de multe ori nu mai ajungea pe acasă pentru a dormi, pentru a se odihni. Nu de puține ori artistul a tras câte un pui de somn în dubă, în timp ce pleca spre concerte.

“De la concerte veneam direct la filmări și somnul se întâmpla numai în dubă câteva ore”

“Secvențe grele nu au fost neapărat. Pot să-ți spun că au fost momente grele la filmări, când trebuia să plec fără să dorm la concerte direct, când de la concerte veneam direct la filmări și somnul se întâmpla numai în dubă câteva ore. Pentru că n-am vrut să-mi anulez nici celelalte evenimente.

Dar nu pot să spun că-mi amintesc secvențe grele. Îmi amintesc secvențe frumoase, unde ne-am distrat. Am făcut pipi pe noi de râs, ca să nu-ți spun exprimarea aia direct ca în cartier. A fost senzațional și cred că acea energie a ajuns și în film, pentru că avem deja câteva orașe din caravană la activ, unde am văzut oameni efectiv, terminând în râsete în hohote. Ne-am super distrat.

În prima zi de filmări am căzut de era să-mi sparg capul, am leșinat de râs. Ca să înțelegi complexitatea acestui personaj, după ce că trebuia să-mi țin respirația vreo 30, 40 de secunde într-un butoi cu apă, până când îmi bătea regizorul de platou să ies din el, să-mi dau replicile – care replicile erau vreo 3 pagini – mai trebuia să și sar din butoi pe iarbă udă. Și am căzut. Ne-am distrat, a fost genial și asta contează cel mai mult.

Le recomand tuturor românilor să meargă în cinematografe de pe 28 februarie. În primul rând pentru a susține cinematografia românească că prea ne uităm numai la filmele americanilor și în al doilea rând să râdă cu poftă”, a mai spus Dorian Popa.

Care este povestea comediei “Mentorii”?

Comedia “Mentorii” arată, folosind umorul și ironia, fenomenul pe care îl întâlnim zi de zi pe rețelele sociale și nu numai. Mai exact, acela al “specialiștilor” mereu pregătiți să ne ofere cele mai rapide scurtături pentru a atinge bunăstarea materială, fizică sau spirituală. Ideea și scenariul aparțin Magic Maker Media House, casa de producție ce face parte din grupul UNTOLD Universe. Regizorul acestui film este Adrian Tapciuc.

Producția “Mentorii” spune povestea lui , un bărbat mult prea imatur pentru vârsta lui, care întâmplător este viitorul moștenitor al celui mai mare imperiu financiar din țară: averea tatălui său, Dorin Baltă. Adrian Titieni este cel care interpretează personajul Dorin Baltă. Nemulțumit de superficialitatea fiului său, Dorin îl dă afară din casă după ce acesta face încă un accident de mașină. Mai mult, îi dă o misiune lui Johnny – să demonstreze în maximum șase luni că poate deveni un adult responsabil, capabil să conducă imperiul financiar. Altfel va fi dezmoștenit.

Ajutat de sora sa Magda, personaj interpretat de artista Mira, Johnny găsește o soluție rapidă și ușoară pentru a rezolva problema. Mai exact, el va fi mentorat de cei mai faimoși trei influenceri de dezvoltare personală din țară. Aivi vorbim despre Flex Barbarul – mentorul de fitness și viață sănătoasă (Dorian Popa), Sandra Senzorial – mentorul de wellbeing (Loredana Groza) și

Răsplata de un milion de euro pusă la bătaie de Johnny va stârni o luptă acerbă între cei trei influenceri. Fiecare se va strădui să fie mentorul principal al lui Johnny, împărtășind din teoriile sale. Sau încercând să le demonteze pe cele ale concurenților. Din aceste conflicte se vor naște cele mai comice și neașteptate momente ale filmului.