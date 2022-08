Protecția consumatorului îi avertizează pe români. Cum pot fi evitate promoțiile false pe timpul verii

Paul Anghel, director general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, a explicat că vânzătorii trebuie să respecte niște reguli clare atunci când oferă

Cum pot fi evitate capcanele prețurilor

“Au început reducerile de vară, iar acum este momentul să cumpărăm produse la preţuri mai mici. Dar mare atenţie la capcanele falselor promoţii! Reducerile mari de preţ, uneori chiar de până la 70% sau 90% într-o anumită perioadă, sunt binevenite pentru consumatori.

Dar, pentru a beneficia de aceste reduceri, fără să le fie afectate interesele economice, consumatorii trebuie să se informeze cât mai complet asupra produselor pe care intenţionează să le achiziţioneze, să fie extrem de vigilenţi şi să acorde maximă atenţie tuturor detaliilor, în special în perioada marilor reduceri de preţuri.

Vânzările cu preț redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, vânzări promoţionale) trebuie să respecte o serie de reguli de fixare şi publicitate a preţurilor“, a precizat Anghel,

Așadar, orice reducere trebuie raportată la prețul de referință practicat în ultimele 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus. Prețul redus trebuie să fie inferior acestui preț de referință. De asemenea, comerciantul trebuie să arate clar care a fost prețul vechi în raport cu prețul nou.

Practic, dacă un comerciant a vândut o pereche de căști audio cu 100 de lei, timp de 30 de zile (sau o perioadă mai lungă), o reducere adevărată e o sumă mai mică de 100 de lei. Dacă acel comerciant urcă peste noapte prețul la 150 de lei și reducerea e afișată la 120 de lei, evident e o capcană.

“În cazul în care comandaţi online, verificaţi, înainte de a trimite comanda, dacă preţul fiecărui produs din coşul de cumpărături este acelaşi cu preţul redus indicat atunci când aţi ales produsul”, a explicat șeful ANPC.

“Orice vânzare cu preţ redus, indiferent de tip (de soldare, de lichidare, promoţională etc.), trebuie să fie însoţită sau precedată de publicitate şi anunţată sub denumirea ei (“soldare/soldări/solduri”, “lichidare”, “promoţii” etc), însoţită de data de debut şi de durata acesteia.

De asemenea, în cazul în care oferta este deja în derulare, consumatorii trebuie să fie informaţi cu privire la valabilitatea reducerii sau că oferta este valabilă numai “în limita stocului disponibil”. În momentul cumpărării, consumatorii trebuie să verifice dacă oferta mai este valabilă şi dacă reducerea de preţuri anunţată este identică cu cea reală (la cititoarele de cod de bare din cadrul marilor magazine sau direct la casă, dacă preţul afişat este cel facturat)”, a completat Anghel.

Românii trebuie să știe, de asemenea, că au dreptul să își primească banii înapoi în 14 zile de la primirea produsului, dacă sunt nemulțumiți de acesta. Cu toate acestea, oamenii trebuie să fie atenți la termenii și condiții, pentru că un produs nu poate fi returnat oricum.

“Consumatorul trebuie să citească termenii şi condiţiile de funcţionare a magazinului online deoarece termenul de 14 zile (în care poate opta pentru returnarea produsului) se prelungeşte cu încă 12 luni în cazul în care comerciantul nu a menţionat în format expres despre existenţa dreptului de returnare a produselor.

În cazul în care consumatorii consideră că drepturile le-au fost încălcate le recomand şi îi asigur că Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor le va acorda tot sprijinul”, a încheiat Anghel.