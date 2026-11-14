Sport

Protest AUR neautorizat în București, în ziua meciului România – Polonia! Sunt așteptate 40.000 de persoane

Ciprian Păvăleanu
14.11.2026 | 15:24
Protest AUR neautorizat in Bucuresti in ziua meciului Romania Polonia Sunt asteptate 40000 de persoane
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Protest pro-Georgescu în ziua în care România întâlnește Polonia pe Arena Națională. Foto: Colaj FANATIK
George Simion a organizat un protest neautorizat în sprijinul lui Călin Georgescu, chiar în ziua meciului România - Polonia. Liderul partidului AUR a anunțat 40.000 de participanți
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Un protest de susținere a lui Călin Georgescu are loc în București, chiar în ziua meciului România – Polonia, din Liga Națiunilor. Manifestația nu a fost autorizată de Primăria Capitalei, însă mai mulți membri AUR, în frunte cu liderul partidului, George Simion, s-au adunat în fața Parlamentului pentru a contesta decizia autorităților.

Cum poate afecta protestul AUR meciul România – Polonia

Protestul fusese programat inițial în Parcul Izvor, însă Primăria Capitalei a respins cererea de avizare. Printre motivele invocate de autorități s-au numărat riscurile pentru ordinea publică, în contextul în care în București sunt așteptați aproximativ 3.000 de suporteri polonezi pentru partida de pe Arena Națională.

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Participanții au scandat mesaje precum „Eliberați-l”, „Ați arestat poporul!” și „Călin Georgescu președinte”. De asemenea, s-au afișat pancarte prin care aceștia îi cer demisia lui Nicușor Dan. George Simion anunțase că se așteaptă ca la manifestația ce a început la ora 14:00 să participe între 30.000 și 40.000 de persoane.

Ce a transmis George Simion în legătură cu protestul pro-Georgescu înaintea meciului de pe Arena Națională

Liderul AUR a precizat într-un mesaj că la eveniment vor fi prezenți și observatori internaționali, care ar urma să monitorizeze respectarea dreptului la adunare pentru cei 40.000 de participanți „La ora 14:00 are loc un protest, despre care v-am vorbit ieri în discursul meu, chiar în fața Parlamentului, vor fi prezenți 30.000–40.000 de oameni. Așadar, în calitate de oaspeți internaționali, putem observa situația.

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Am transmis deja tuturor celor din România că avem observatori internaționali care vor monitoriza respectarea dreptului la adunare și vor urmări dacă se aplică cenzura în România, un aspect foarte important pentru noi”, a declarat George Simion în cadrul evenimentului Forum Europa.

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Restricții de trafic în zona parlamentului

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat instituirea unor restricții de trafic în zona manifestației. Circulația este restricționată pe strada Izvor, pe ambele sensuri, între str. B.P. Hașdeu și bd. Națiunile Unite, precum și pe bulevardul Libertății, pe sensul dinspre Splaiul Independenței către bulevardul Națiunile Unite. „Evitați zona, folosiți rute alternative și respectați indicațiile polițiștilor rutieri!”, a transmis MAI. „Suntem acolo pentru a proteja participanții și pentru a asigura siguranța tuturor cetățenilor”, a fost și mesajul Jandarmeriei.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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