Ultrașii CSA Steaua, amenințări cu moartea la adresa șefilor MApN: „Mi se pare că are iz penal!”. Video

Managerul general al vicecampioanei României consideră că acțiunea suporterilor CSA Steaua are iz penal și i se pare ciudat să aibă unele scandări care ar putea fi interpretate ușor drept amenințări la adresa Armatei Române.

Protestul ultrașilor CSA Steaua de la sediul MApN, contestat dur

MM Stoica a vorbit despre protestul de la sediul MApN, făcând o comparație dură, dar adevărată, între salariile de mii de euro ale jucătorilor echipei care nu are pentru al doilea an consecutiv drept de promovare și problemele aparaturii, muniției și vehiculelor pe care Armata Română le are:

„Bănuiesc că a fost un protest autorizat și cu aprobări, că dacă nu e asediu la MApN. Nici n-am ce să văd acolo, ce să văd? Înțeleg că se proferă amenințări la adresa Armatei Române.

Mie mi se pare grav faptul că militari români au murit în accident, pentru că frânele n-au fost în regulă, camionul era vechi și banii de camioane noi, care ar fi salva viețile militarilor, sunt folosiți ca să fie plătiți cu mii de euro lunar fotbaliști de nivelul al doilea, al treilea, etc.”.

„Mi se pare foarte grav și mi se pare că are un iz de penal, așa mi se pare. Gigi a spus că s-au încurcat ca puiul în lână. Nu mai sunt soluții acolo”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Plecați cu toții din Ghencea!”

Suporterii pentru că nu s-a găsit o modalitate prin care CSA Steaua să aibă drept de promovare în sezonul care stă să înceapă de Liga 2 și nu mai vor să audă promisiuni.

Așadar, ultrașii s-au strâns pentru a protesta în fața sediului MApN, în speranța că vor schimba ceva, cerându-le tuturor implicați în conducerea echipei să plece din Ghencea, o scandare care ne reamintește de protestele Peluzei Sud la adresa lui Gigi Becali, în perioada în care FCSB era recunoscută drept Steaua.

„Ole, ole, ole, ola, vă bateți joc de Steaua” , „Faceți ceva pentru Steaua, altfel de noi nu veți scăpa”, „Plecați din Ghencea, cu toții plecați din Ghencea”, „Bichire (n.r. președintele CSA), pleacă din Ghencea”, au fost câteva dintre scandările suporterilor.

„Dacă odată cu echipa promovați și voi, dosarul era gata în secunda doi”, a fost un banner afișat de fani.

Protestul Peluzei Sud a atins note morbide, printr-un banner oribil la adresa oficialilor MApN, care au fost amenințați cu moartea: „Câtă răbdare să mai avem cu voi / Treceți la treabă sau vă mutăm în Ghencea 22 (n.r. adresa Cimitirului Ghencea Militar)”.