News

Protest de amploare, la șapte ani de la violențele din 10 august. Organizatorii avertizează: „În 2026 faptele se prescriu. Ne-au gazat. Nu iertăm”

La șapte ani de la protestul violent din 10 august 2018, „Corupția Ucide” cheamă oamenii în Piața Victoriei. Organizatorii avertizează că în 2026 faptele se prescriu.
Mădălina Cristea
10.08.2025 | 12:56
Protest de amploare la sapte ani de la violentele din 10 august Organizatorii avertizeaza In 2026 faptele se prescriu Neau gazat Nu iertam
Protest anunțat duminică, la șapte ani de la violențele din 10 august 2018: „Ne-au gazat, ne-au bătut”. Sursa foto: Inquam Photos, Adriana Neagos

Organizația „Corupția Ucide” anunță un protest de amploare în Piața Victoriei duminică, 10 august 2025, la șapte ani de la violențele extreme din 10 august 2018. Evenimentul va începe la ora 19:00.

ADVERTISEMENT

Protest de amploare, la șapte ani de la violențele din 10 august 2018

„Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026. Pe 10 august 2018, sute de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva corupției, abuzului de putere și asaltului împotriva Justiției Independente. Peste 400 de răniți, printre care și jurnaliști, copii, trecători. Printre victime, Ilie Gâzea, care a murit din cauza intoxicației cu gaz la câteva zile distanță”, scrie organizația în evenimentul de pe Facebook.

Potrivit organizatorilor, dacă până anul viitor nu se va face dreptate, în 2026 faptele se vor prescrie. Aceștia cer soluționarea dosarului în favoarea cetățenilor, nu a agresorilor. Organizația „Corupția Ucide” reamintește că în octombrie 2026 va interveni prescripția răspunderii penale. În opinia lor, o democrație veritabilă nu poate lăsa „praful istoriei” să acopere violența statului.

ADVERTISEMENT

Organizatorii avertizează: „Dacă nu se face dreptate, faptele se vor prescrie”

„În octombrie 2026, dacă nu se face dreptate, va interveni prescripția răspunderii penale, iar cei vinovați vor scăpa nepedepsiți. Nu uităm! Nu iertăm! Vrem ca dosarul #10august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor. O democrație veritabilă nu lasă praful istoriei să se așeze peste violența statului”, mai scriu organizatorii.

Curtea Militară de Apel București a confirmat, în 2024, începerea judecății pe fond în dosarul 10 august. Procesul vizează intervenția violentă a jandarmilor împotriva protestatarilor din Piața Victoriei. Conform informațiilor din dosar, jandarmii au folosit 63 de grenade de mână cu efect acustic, 489 cu efect iritant lacrimogen și 316 cartușe cu efect iritant lacrimogen. Peste 400 de persoane au fost rănite, inclusiv copii, jurnaliști și oameni care nu aveau absolut nicio legătură cu procesul.

ADVERTISEMENT
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața...
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”

Ce s-a întâmplat pe 10 august 2018

În dosarul 10 august 2018 au fost puși sub acuzare Cătălin Sindile, Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Mihai Dan Chirică. Aceștia sunt acuzați de complicitate la abuz în serviciu și participație improprie la purtare abuzivă. Procurorii militari au deschis inițial dosarul, analizând aproape o mie de plângeri și audiind peste 1.600 de persoane, atât protestatari, cât și jandarmi. Procesul este încă în desfășurare.

ADVERTISEMENT
Minus 13.000.000€ pentru Gigi Becali! Acuză Guvernul României: ”Au prostit oamenii”
Digisport.ro
Minus 13.000.000€ pentru Gigi Becali! Acuză Guvernul României: ”Au prostit oamenii”

Pe 10 august 2018, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva corupției. Protestul a degenerat după ce jandarmii au intervenit violent, folosind gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc pentru a-i alunga pe manifestanți.

ADVERTISEMENT
Momentul în care un telescaun din Rusia plin cu pasageri se prăbușește. 12...
Fanatik
Momentul în care un telescaun din Rusia plin cu pasageri se prăbușește. 12 persoane au fost rănite, printre care și un copil. Video
Caniculă extremă în România. Cod roșu emis de meteorologii ANM: temperaturi de 41...
Fanatik
Caniculă extremă în România. Cod roșu emis de meteorologii ANM: temperaturi de 41 de grade în aceste județe
Victorie de imagine pentru noul președinte naționalist al Poloniei. Invitație oficială din partea...
Fanatik
Victorie de imagine pentru noul președinte naționalist al Poloniei. Invitație oficială din partea lui Donald Trump
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Susține că meciul Astra - Dinamo 6-1 a fost aranjat: 'Peste capul lui...
iamsport.ro
Susține că meciul Astra - Dinamo 6-1 a fost aranjat: 'Peste capul lui Dănciulescu s-a făcut' / 'Își făceau bani de porc'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!