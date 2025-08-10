Protest de amploare, la șapte ani de la violențele din 10 august. Organizatorii avertizează: „În 2026 faptele se prescriu. Ne-au gazat. Nu iertăm”

Organizația „Corupția Ucide” anunță un protest de amploare în Piața Victoriei duminică, 10 august 2025, la șapte ani de la violențele extreme din 10 august 2018. Evenimentul va începe la ora 19:00.

Protest de amploare, la șapte ani de la violențele din 10 august 2018

„Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026. Pe 10 august 2018, sute de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva corupției, abuzului de putere și asaltului împotriva Justiției Independente. Peste 400 de răniți, printre care și jurnaliști, copii, trecători. Printre victime, Ilie Gâzea, care a murit din cauza intoxicației cu gaz la câteva zile distanță”, scrie organizația în evenimentul de pe Facebook.

Potrivit organizatorilor, dacă până anul viitor nu se va face dreptate, în 2026 Aceștia cer soluționarea dosarului în favoarea cetățenilor, nu a agresorilor. Organizația „Corupția Ucide” reamintește că în octombrie 2026 va interveni prescripția răspunderii penale. În opinia lor, o democrație veritabilă nu poate lăsa „praful istoriei” să acopere violența statului.

Organizatorii avertizează: „Dacă nu se face dreptate, faptele se vor prescrie”

„În octombrie 2026, dacă nu se face dreptate, va interveni prescripția răspunderii penale, iar cei vinovați vor scăpa nepedepsiți. Nu uităm! Nu iertăm! Vrem ca dosarul #10august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor. O democrație veritabilă nu lasă praful istoriei să se așeze peste violența statului”, mai scriu organizatorii.

Curtea Militară de Apel București a confirmat, în 2024, începerea judecății pe fond în dosarul 10 august. Procesul vizează intervenția violentă a jandarmilor împotriva protestatarilor din Piața Victoriei. Conform informațiilor din dosar, jandarmii au folosit 63 de grenade de mână cu efect acustic, 489 cu efect iritant lacrimogen și 316 cartușe cu efect iritant lacrimogen. Peste 400 de persoane au fost rănite, inclusiv copii, jurnaliști și oameni care nu aveau absolut nicio legătură cu procesul.

Ce s-a întâmplat pe 10 august 2018

au fost puși sub acuzare Cătălin Sindile, Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Mihai Dan Chirică. Aceștia sunt acuzați de complicitate la abuz în serviciu și participație improprie la purtare abuzivă. Procurorii militari au deschis inițial dosarul, analizând aproape o mie de plângeri și audiind peste 1.600 de persoane, atât protestatari, cât și jandarmi. Procesul este încă în desfășurare.

Pe 10 august 2018, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva corupției. Protestul a degenerat după ce jandarmii au intervenit violent, folosind gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc pentru a-i alunga pe manifestanți.