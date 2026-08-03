Sport

Protest fără precedent la FCSB! Ultrașii au lăsat peluza goală și au urmărit meciul la pizzerie. Foto exclusiv

Peluza Nord a boicotat meciul FCSB - Farul după eliminarea rușinoasă din Conference League. Ultrașii lui Gigi Mustață au refuzat să intre pe stadion și au urmărit partida împreună la o pizzerie din București.
Alex Bodnariu
03.08.2026 | 22:21
Protest fara precedent la FCSB Ultrasii au lasat peluza goala si au urmarit meciul la pizzerie Foto exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
4 poze
Vezi galeria
FCSB joacă fără galerie! Decizia radicală luată de Peluza Nord după eliminarea din Conference League. Foto: FANATIK
ADVERTISEMENT

FCSB a fost părăsită de Peluza Nord la meciul cu Farul, din etapa a 3-a a SuperLigii României. Ultrașii formației patronate de Gigi Becali protestează, așa cum Gigi Mustață a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA, după ce roș-albaștrii au fost eliminați rușinos de FK Auda din Conference League. Fanii s-au adunat la o pizzerie pentru a urmări partida de pe Stadionul Arcul de Triumf.

FCSB joacă fără galerie! Decizia radicală luată de Peluza Nord după eliminarea din Conference League

Eliminarea din Conference League nu le-a picat deloc bine suporterilor. FCSB a fost scoasă rușinos de FK Auda în turul doi preliminar, iar ultrașii formației bucureștene au ales să transmită un semnal de alarmă. Aceștia nu și-au cumpărat bilete la meciul cu Farul.

ADVERTISEMENT

Peluza Nord nu s-a prezentat la duelul de pe Arcul de Triumf. Suporterii au decis să urmărească partida cu Farul Constanța la o bere, pe terasa unei pizzerii din București, dezamăgiți de rezultatele extrem de slabe înregistrate de roș-albaștri în ultima perioadă. „E un sentiment ciudat. Niciodată în viața mea nu am văzut un meci al FCSB-ului la terasă, alături de suporteri”, a declarat Gigi Mustață pentru site-ul nostru.

Revoltă în galeria FCSB! Peluza Nord a transmis un mesaj dur după umilința cu FK Auda

Liderii galeriei FCSB s-au adunat la Pizzeria Athos 2, din Berceni, localul lui Gigi Mustață. Aceștia și-au comandat câteva beri și au pornit televizorul pentru a urmări partida. Rămâne de văzut cât va dura protestul suporterilor și dacă Gigi Becali, patronul clubului, va lua măsuri.

ADVERTISEMENT
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât...
Digi24.ro
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
FCSB joacă fără galerie! Decizia radicală luată de Peluza Nord după eliminarea din Conference League. Foto: FANATIK
FCSB joacă fără galerie! Decizia radicală luată de Peluza Nord după eliminarea din Conference League. Foto: FANATIK

„Nu putem obliga pe nimeni, doar îi rog pe suporteri să respecte decizia noastră și să nu cumpere bilete în peluza unde stăm noi. Să accepte decizia noastră. Toți suntem la fel de supărați. Îi mai rog pe cei care vor să meargă la meci să își cumpere bilete la tribune. Acest mesaj este pentru toți suporterii noștri. Să respecte decizia noastră de a lăsa peluza goală”, a declarat Gigi Mustață înainte de meciul cu Farul.

ADVERTISEMENT
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump!...
Digisport.ro
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump! Președintele SUA, gata să-i dea lovitura de grație
Răbdarea lui Gigi Becali a durat doar 28 de minute. Decizia drastică a...
Fanatik
Răbdarea lui Gigi Becali a durat doar 28 de minute. Decizia drastică a patronului FCSB după golul marcat de Farul
Probleme pentru Ionuț Radu la Celta Vigo? Decizie neașteptată luată de șefii grupării...
Fanatik
Probleme pentru Ionuț Radu la Celta Vigo? Decizie neașteptată luată de șefii grupării spaniole
Mesajul dur transmis de Peluza Nord pentru jucătorii FCSB-ului la meciul cu Farul....
Fanatik
Mesajul dur transmis de Peluza Nord pentru jucătorii FCSB-ului la meciul cu Farul. Video
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Banciu a tras o concluzie clară după Rapid - CFR 3-1: 'Dracu' te...
iamsport.ro
Banciu a tras o concluzie clară după Rapid - CFR 3-1: 'Dracu' te ia!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!