Protest fără precedent la FCSB! Ultrașii au lăsat peluza goală și au urmărit meciul la pizzerie. Foto exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a fost părăsită de Peluza Nord la meciul cu Farul, din etapa a 3-a a SuperLigii României. Ultrașii formației patronate de Gigi Becali protestează, așa cum Gigi Mustață a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA, după ce roș-albaștrii au fost eliminați rușinos de FK Auda din Conference League. Fanii s-au adunat la o pizzerie pentru a urmări partida de pe Stadionul Arcul de Triumf.

FCSB joacă fără galerie! Decizia radicală luată de Peluza Nord după eliminarea din Conference League

Eliminarea din Conference League nu le-a picat deloc bine suporterilor. FCSB a fost scoasă rușinos de FK Auda în turul doi preliminar, iar ultrașii formației bucureștene au ales să transmită un semnal de alarmă. Aceștia nu și-au cumpărat bilete la meciul cu Farul.

ADVERTISEMENT

Suporterii au decis să urmărească partida cu Farul Constanța la o bere, pe terasa unei pizzerii din București, dezamăgiți de rezultatele extrem de slabe înregistrate de roș-albaștri în ultima perioadă. „E un sentiment ciudat. Niciodată în viața mea nu am văzut un meci al FCSB-ului la terasă, alături de suporteri”, a declarat Gigi Mustață pentru site-ul nostru.

Revoltă în galeria FCSB! Peluza Nord a transmis un mesaj dur după umilința cu FK Auda

s-au adunat la Pizzeria Athos 2, din Berceni, localul lui Gigi Mustață. Aceștia și-au comandat câteva beri și au pornit televizorul pentru a urmări partida. Rămâne de văzut cât va dura protestul suporterilor și dacă Gigi Becali, patronul clubului, va lua măsuri.

ADVERTISEMENT

„Nu putem obliga pe nimeni, doar îi rog pe suporteri să respecte decizia noastră și să nu cumpere bilete în peluza unde stăm noi. Să accepte decizia noastră. Toți suntem la fel de supărați. Îi mai rog pe cei care vor să meargă la meci să își cumpere bilete la tribune. Acest mesaj este pentru toți suporterii noștri. Să respecte decizia noastră de a lăsa peluza goală”, a declarat Gigi Mustață înainte de meciul cu Farul.