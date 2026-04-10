Protest față de Legea 4 la FCSB – Oțelul! Anunțul făcut de liderul galeriei: „Nu ne prezentăm la meci!”. Exclusiv

Sport

Protest față de Legea 4 la FCSB – Oțelul! Anunțul făcut de liderul galeriei: „Nu ne prezentăm la meci!"

Protest față de Legea 4 la FCSB - Oțelul, din etapa a 4-a din play-out-ul SuperLigii. Liderul galeriei a anunțat că suporterii nu se vor prezenta la meciul de pe Arena Națională.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
10.04.2026 | 18:00
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Senatul a adoptat amendamentele din „L89/2026”, proiectul care prevede modificări ale Legii 4/2008 privind conduita spectatorilor la evenimentele sportive. Cluburile și suporterii și-au exprimat nemulțumirea față de noile prevederi, iar FANATIK a lansat campania „Respect pentru suporteri”, cu scopul de a semnala problemele din acest act normativ.

Fanii tuturor echipelor din România sunt nemulțumiți de faptul că modificările aduse Legii 4 le vor îngrădi considerabil libertatea pe care o au la meciurile de fotbal. Mai multe proteste sunt așteptate în viitorul apropiat, iar primul va avea loc la FCSB – Oțelul Galați, din etapa a 4-a din play-out.

ADVERTISEMENT

FCSB – Oțelul este programat sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 20:00. Meciul va avea loc în seara Învierii, astfel că nu se așteaptă foarte multă lume în tribună. FANATIK a stat de vorbă cu Bogdan Gavriliu, unul dintre liderii Peluzei Nord Galați, iar acesta ne-a explicat că niciun suporter nu va face deplasarea pe Arena Națională, această decizie fiind o formă de protest la adresa modificărilor de la Legea 4.

„Ne continuăm protestul în legătură cu modificările Legii 4. Nu ne vom prezenta nici pe Arena Națională, după meciul de acasă. Este forma noastră de protest”, a declarat Bogdan Gavriliu, unul dintre liderii Peluzei Nord Galați, pentru FANATIK vizavi de modificările de la Legea 4.

ADVERTISEMENT
FANATIK a lansat campania „Respect pentru suporteri” împotriva modificărilor din Legea 4

Noile modificări ale Legii 4, care reglementează conduita spectatorilor la evenimentele sportive, au fost aprobate în Senat. FANATIK își exprimă opoziția față de aceste amendamente, susținând că ele limitează drepturile suporterilor și nu fac decât să îi îndepărteze de stadioane.

ADVERTISEMENT
În acest sens, redacția FANATIK a lansat campania „Respect pentru suporteri!”. Primul pas constă în deschiderea unei platforme dedicate prin care fanii își pot exprima opinia cu privire la amendamentele „Legii 4”, act normativ care a trecut de Senat și urmează să fie supus votului în Camera Deputaților.

ADVERTISEMENT

Aşadar, fanii care vor să îşi facă auzită vocea vis-a-vis de amendamentele „Legii 4/2008” sunt invitaţi să îşi exprime opiniile la adresa de mail: respectpentrufani@fanatik.ro. De asemenea, FANATIK vă pune la dispoziţie şi pagina de Facebook Horia Ivanovici unde puteţi trimite mesaje în privat sau puteţi scrie în comentarii la postările legate de această campanie. Site-ul nostru va publica în perioada următoare o serie de materiale prin care să atragă atenţia asupra problemelor existente cu modificările acestei legi.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!