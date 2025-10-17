Protest incredibil la meciul lui Horațiu Moldovan! De la ce a pornit totul

La Liga și UEFA au confirmat faptul că partida dintre Villarreal și Barcelona, din etapa a 17-a a campionatului spaniol, se va disputa pe 20 decembrie la Miami. Decizia a provocat o reacție dură în lumea fotbalului, iar AFE (‘Asociacion de Futbolistas Espanoles’ – Asociația Fotbaliștilor Spanioli) a anunțat un protest major la duelurile din etapa a 9-a din La Liga.

Protest incredibil în La Liga! Ce s-a întâmplat la meciul lui Horațiu Moldovan

Protestul constă în faptul că fotbaliștii vor refuza să joace în primele 15 secunde ale meciurilor, iar prima partidă la care s-a pus în practică acest lucru este cea dintre Real Oviedo și Espanyol, în care echipa lui Horațiu Moldovan avea să cedeze cu 0-2, după reușitele semnate de Kike Garcia și Pere Milla.

„Asociația Fotbaliștilor Spanioli (AFE), cu sprijinul căpitanilor din Primera Division, anunță că la începutul fiecărui meci din etapa a 9-a a campionatului, jucătorii vor protesta simbolic la adresa lipsei de transparență, dialog și coerență a La Liga, cu privire la disputarea unui meci oficial în Statele Unite”, se arată în comunicatul remis de AFE.

La Liga, atacată dur

Asociația a făcut apoi și alte precizări, condamnând în continuare modul în care La Liga a abordat situația meciului din Statele Unite. „Organizația a decis ca jucătorii de la FC Barcelona și Villarreal, cluburile care au solicitat proiectul, să fie păstrați în afara protestului, pentru a evita posibilitatea ca acesta să fie interpretat drept o măsură împotriva vreunui club.

Pusă în fața refuzurilor constante și a propunerilor nerealiste ale La Liga, Asociația Fotbaliștilor Spanioli refuză categoric un proiect care nu beneficiază de aprobarea protagoniștilor principali ai sportului nostru și solicită ca Liga să creeze o masă a negocierilor, unde toate informațiile sunt împărțite, caracteristicile excepționale ale proiectului sunt analizate, nevoile și interesele jucătorilor sunt luate în considerare, iar protecția dreptului lor la muncă este garantată”, au transmis cei de la AFE pe .

Horațiu Moldovan, situație dramatică la Real Oviedo

Titular în sezonul trecut la Sassuolo, Horațiu Moldovan a revenit în vară la Atletico Madrid, care l-a împrumutat la Real Oviedo, formație nou-promovată în La Liga. Din nefericire pentru portarul român, acesta încă nu a debutat pentru noua sa echipă într-un meci oficial.

Antrenorul Veljko Paunovic a preferat să meargă pe mâna lui Aaron Escandell, goalkeeperul care a fost titular în sezonul promovării din La Liga 2, iar situaţia nu s-a schimbat nici după ce , care l-a titularizat pe rivalul lui Horațiu Moldovan în meciul cu Espanyol.

Situația de la echipa de club a afectat și șansele lui Horațiu Moldovan de a evolua pentru prima reprezentativă a României. După ce a fost titular în septembrie, în partidele cu , și Cipru, Moldovan nici nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile din octombrie cu Moldova și Austria.