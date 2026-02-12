Protest la Universitatea Craiova – FCSB! De la ce a pornit gestul fanilor din Peluza Nord. Video

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova primește vizita FCSB-ului pe „Ion Oblemenco” în ultima etapă a grupei B din Cupa României Betano. Ultrașii din Peluza Nord Craiova sunt prezenți pe stadion, însă nu au coborât în primele rânduri în semn de protest cu privire la formatul competiției, adoptat începând din 2022.

Fanii din Peluza Nord Craiova, protest la meciul cu FCSB! De la ce a pornit, de fapt, totul

Suporterii Universității protestează de mai mult timp la adresa formatului introdus de FRF începând cu sezonul 2022-2023, în care 24 de echipe evoluează în grupe și se luptă pentru o calificare în sferturi. Aceștia nu au ratat oportunitatea de a transmite un mesaj Federației nici la , unul decisiv pentru ambele formații.

ADVERTISEMENT

Ca și la cu mesajul „Nimic pentru fani, nimic pentru tradiție. Ăsta e doar program TV, nu competiție”. De asemenea, aceștia au lăsat goale primele rânduri în semn de protest la adresa formatului implementat de FRF.

Ce rezultate a înregistrat Universitatea Craiova în noul format al Cupei

Universitatea Craiova a câștigat de două ori Cupa României în ultimul deceniu, însă ambele succese au sosit înainte de implementarea formatului cu grupe. În ediția 2022-2023, gruparea din Bănie a terminat pe locul 4 în grupă și a părăsit competiția înainte de faza eliminatorie.

ADVERTISEMENT

În 2023-2024, Universitatea și-a câștigat grupa, dar a părăsit competiția în sferturi, fiind eliminată surprinzător de Oțelul, 1-0 după prelungiri, chiar pe „Ion Oblemenco”. În sezonul precedent, formația „alb-albastră” a terminat pe locul 2 într-o grupă care a fost câștigată de Metalul Buzău, dar parcursul s-a oprit din nou în sferturi, oltenii fiind eliminați de CFR Cluj. La finalul celor 120 de minute, scorul era 1-1, iar „feroviarii” s-au impus cu 5-3 la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT