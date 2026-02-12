Sport

Protest la Universitatea Craiova – FCSB! De la ce a pornit gestul fanilor din Peluza Nord. Video

Fanii din Peluza Nord Craiova au fost prezenți la duelul cu FCSB din Cupa României Betano, însă nu au coborât în primele rânduri în semn de protest. De la ce a pornit totul.
Bogdan Mariș, Tibi Cocora
12.02.2026 | 21:38
Protest la Universitatea Craiova FCSB De la ce a pornit gestul fanilor din Peluza Nord Video
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Fanii din Peluza Nord Craiova au protestat la meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova primește vizita FCSB-ului pe „Ion Oblemenco” în ultima etapă a grupei B din Cupa României Betano. Ultrașii din Peluza Nord Craiova sunt prezenți pe stadion, însă nu au coborât în primele rânduri în semn de protest cu privire la formatul competiției, adoptat începând din 2022.

Fanii din Peluza Nord Craiova, protest la meciul cu FCSB! De la ce a pornit, de fapt, totul

Suporterii Universității protestează de mai mult timp la adresa formatului introdus de FRF începând cu sezonul 2022-2023, în care 24 de echipe evoluează în grupe și se luptă pentru o calificare în sferturi. Aceștia nu au ratat oportunitatea de a transmite un mesaj Federației nici la duelul cu FCSB, unul decisiv pentru ambele formații.

ADVERTISEMENT

Ca și la partida cu Sănătatea Cluj, disputată pe 29 octombrie, fanii au afișat un banner cu mesajul „Nimic pentru fani, nimic pentru tradiție. Ăsta e doar program TV, nu competiție”. De asemenea, aceștia au lăsat goale primele rânduri în semn de protest la adresa formatului implementat de FRF.

Ce rezultate a înregistrat Universitatea Craiova în noul format al Cupei

Universitatea Craiova a câștigat de două ori Cupa României în ultimul deceniu, însă ambele succese au sosit înainte de implementarea formatului cu grupe. În ediția 2022-2023, gruparea din Bănie a terminat pe locul 4 în grupă și a părăsit competiția înainte de faza eliminatorie.

ADVERTISEMENT
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
Digi24.ro
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia

În 2023-2024, Universitatea și-a câștigat grupa, dar a părăsit competiția în sferturi, fiind eliminată surprinzător de Oțelul, 1-0 după prelungiri, chiar pe „Ion Oblemenco”. În sezonul precedent, formația „alb-albastră” a terminat pe locul 2 într-o grupă care a fost câștigată de Metalul Buzău, dar parcursul s-a oprit din nou în sferturi, oltenii fiind eliminați de CFR Cluj. La finalul celor 120 de minute, scorul era 1-1, iar „feroviarii” s-au impus cu 5-3 la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți...
Digisport.ro
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor

Ultrașii din Peluza Nord Craiova au protestat la meciul cu FCSB

Cupa Spaniei, live blog semifinale. Atletico Madrid – Barcelona începe la ora 22:00....
Fanatik
Cupa Spaniei, live blog semifinale. Atletico Madrid – Barcelona începe la ora 22:00. Cum arată echipele de start
Rapid, ce lovitură pe piața transferurilor! Cristina Vărzaru este noul team manager. Anunţ...
Fanatik
Rapid, ce lovitură pe piața transferurilor! Cristina Vărzaru este noul team manager. Anunţ oficial. Update exclusiv
Oltenii nu au băgat în seamă frigul! Câți fani s-au prezentat pe „Ion...
Fanatik
Oltenii nu au băgat în seamă frigul! Câți fani s-au prezentat pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! 'Am informații 400%'. Numele selecționerului care ar urma să stea pe bancă...
iamsport.ro
Bombă! 'Am informații 400%'. Numele selecționerului care ar urma să stea pe bancă la meciul cu Turcia. Gică Hagi ar fi refuzat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!