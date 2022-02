Protest masiv anti-război la Kiev! Mii de oameni au ieșit în stradă cu steaguri și bannere

Uniți în fața războiului, aceasta a fost deviza miilor de oameni care au ieșit din case și au încercat să arate că nu se tem de o invazie a trupelor comandate de Vladimir Putin.

O manifestaţie masivă anti-război a avut loc la Kiev, adică exact acolo unde sunt din ce în ce mai mari temerile că . La începutul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei.

În același timp, ca un semn de solidaritate, Consiliul Uniunii Europene a anunţat că misiunile diplomatice de la Kiev nu se închid şi îşi vor continua activitatea pentru susţinerea cetăţenilor UE, în cooperare cu autorităţile ucrainene.

Cu toate acestea, de la Germania, la Arabia Saudită, Iordania, Polonia, Slovacia sau Turcia, numeroase ţări şi-au sfătuit cetăţenii să plece sau să evite călătoriile în Ucraina şi și-au evacuat personalul neesenţial din ambasade.

March of Unity is starting near Shevchenko Park in Kyiv now.

— Mattia Nelles (@mattia_n)