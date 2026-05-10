Protest masiv din cauza schimbării siglei! Ultrașii lui Dinamo l-au înjurat pe Andrei Nicolescu chiar de ziua sa și nu au intrat la meciul cu FC Argeș. Video

Confruntarea dintre Dinamo și FC Argeș, din runda cu numărul 8 a play-off-ului SuperLigii, ce are loc pe stadionul Arcul de Triumf, a fost precedată de momente tensionate la care au avut un rol principal ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud.
Sute de fani care fac parte din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud Dinamo au ales să vină la stadion, însă să nu intre la meci, pentru confruntarea cu FC Argeș, în semn de protest față de decizia luată de conducătorii clubului de a schimba sigla fără a fi o consultare care să implice și suporterii. Chiar dacă șefii grupării bucureștene au încercat să caute o soluție de a face pace cu ultrașii, soluțiile propuse, de modificare a siglei, și nu schimbarea ei, au produs chiar și mai multă nemulțumire.
Situația tensionată a fost vizibilă chiar înainte de fluierul de start al partidei cu FC Argeș, asta pentru că în preajma stadionului s-au auzit scandări ce l-au vizat în mod direct pe președintele clubului, Andrei Nicolescu. Acesta a fost înjurat de fani chiar în ziua în care își aniversează ziua de naștere și împlinirea vârstei de 50 de ani.
Într-o tentativă de a căuta o înțelegere din partea suporterilor, cei de la Dinamo au emis un comunicat în ziua partidei cu FC Argeș în care au anunțat că vor fi consultări cu fanii pentru modificarea siglei, însă cu toate acestea ultrașii nu au pătruns pe stadion pentru a-și susține favoriții.
„Revenim cu o actualizare privind identitatea vizuală a clubului. Formăm un grup de lucru dedicat optimizării variantei prezentate, astfel încât să ajungem, împreună, la cea mai bună soluție pentru identitatea vizuală a clubului.
Invităm Peluza Cătălin Hîldan, Peluza SUD Dinamo și Programul „Doar Dinamo București” să desemneze fiecare maximum 3 reprezentanți până la data de 14 mai 2026, dată la care vom constitui oficial grupul de lucru și vom demara acest proces. Ne angajăm să comunicăm periodic întregii suflări dinamoviste modul de desfășurare a procesului”, a fost comunicatul clubului.