Protest masiv din cauza schimbării siglei! Ultrașii lui Dinamo l-au înjurat pe Andrei Nicolescu chiar de ziua sa și nu au intrat la meciul cu FC Argeș. Video

ADVERTISEMENT

, din runda cu numărul 8 a play-off-ului SuperLigii, ce are loc pe stadionul Arcul de Triumf, a fost precedată de momente tensionate la care au avut un rol principal ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud.

Andrei Nicolescu, înjurat de ultrașii lui Dinamo înainte de partida cu FC Argeș

Sute de fani care fac parte din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud Dinamo au ales să vină la stadion, însă să nu intre la meci, pentru confruntarea cu FC Argeș, în semn de protest față de decizia luată de fără a fi o consultare care să implice și suporterii. Chiar dacă șefii grupării bucureștene au încercat să caute o soluție de a face pace cu ultrașii, soluțiile propuse, de modificare a siglei, și nu schimbarea ei, au produs chiar și mai multă nemulțumire.

ADVERTISEMENT

Situația tensionată a fost vizibilă chiar înainte de fluierul de start al partidei cu FC Argeș, asta pentru că în preajma stadionului s-au auzit scandări ce l-au vizat în mod direct pe președintele clubului, Andrei Nicolescu. Acesta a fost înjurat de fani chiar în ziua în care își aniversează ziua de naștere și împlinirea vârstei de 50 de ani.

Dinamo a anunțat consultări cu ultrașii chiar înainte de meciul cu FC Argeș

Într-o tentativă de a căuta o înțelegere din partea suporterilor, cei de la Dinamo au emis un comunicat în ziua partidei cu FC Argeș în care au anunțat că vor fi consultări cu fanii pentru modificarea siglei, însă cu toate acestea ultrașii nu au pătruns pe stadion pentru a-și susține favoriții.

ADVERTISEMENT

„Revenim cu o actualizare privind identitatea vizuală a clubului. Formăm un grup de lucru dedicat optimizării variantei prezentate, astfel încât să ajungem, împreună, la cea mai bună soluție pentru identitatea vizuală a clubului.

ADVERTISEMENT

Invităm Peluza Cătălin Hîldan, Peluza SUD Dinamo și Programul „Doar Dinamo București” să desemneze fiecare maximum 3 reprezentanți până la data de 14 mai 2026, dată la care vom constitui oficial grupul de lucru și vom demara acest proces. Ne angajăm să comunicăm periodic întregii suflări dinamoviste modul de desfășurare a procesului”, a fost comunicatul clubului.