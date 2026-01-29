Protest pe Arena Națională! FCSB, pusă la zid chiar de propriii fani. Banner-ul afișat la meciul cu Fenerbahce

ADVERTISEMENT

FCSB și Fenerbahce își măsoară în această seară forțele în ultimul meci din faza principală a Europa League. Suporterii campioanei României au afișat un banner în semn de protest înainte de startul jocului cu gruparea din prima ligă a Turciei.

Probleme serioase pentru FCSB. Campioana României riscă să rateze toate obiectivele

Campioana României are parte de un început de an de coșmar. FCSB a suferit două înfrângeri în campionat și una în Europa League. Roș-albaștrii sunt ca și eliminați din cupele europene, iar în Superliga au nevoie de un final de sezon regular perfect pentru a mai spera la playoff.

ADVERTISEMENT

Este poate cea mai proastă perioadă prin care FCSB trece în ultimii ani. Jucătorii speră să își revină într-un timp scurt pentru a reuși să salveze sezonul pe final. Rămâne de văzut dacă antrenorul Elias Charalambous va reuși să găsească soluții.

Suporterii FCSB s-au revoltat. Banner-ul afișat înainte de meciul cu Fenerbahce

Suporterii s-au săturat și au protesta Ultrașii FCSB au afișat un banner pe Arena Națională cu un mesaj destul de clar: „Patru-n weekend, patru joi / Mai jucați sau intrăm noi”. Roș-albaștrii au pierdut ultimele două jocuri cu Dinamo Zagreb și CFR Cluj, ambele cu scorul de 1-4.

ADVERTISEMENT

De asemenea, interesul pentru meciul cu Fenerbahce a fost unul destul de scăzut. Suporterii campioanei României au preferat să vadă partida cu echipa din Turcia din fața televizoarelor, întrucât favoriții lor nu prea mai au șanse la calificare, iar vremea este destul de răcoroasă.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali se aștepta, după tragerea la sorți, ca partida cu Fenerbahce din Europa League să se joace cu casa închisă. Campioana României a vândut câteva pachete, însă fanii nu s-au înghesuit deloc la casele de bilete.