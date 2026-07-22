Protest uluitor în Anglia! Fotbalistul care vrea să joace cu Radu Drăgușin s-a așezat pe gazon, iar antrenorul a fost nevoit să anuleze ședința de pregătire

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Wolves a achitat 26 de milioane de euro în vara anului trecut în schimbul atacantului Tolu Arokodare (25 de ani), însă nigerianul nu a confirmat, marcând doar 3 goluri într-un sezon care s-a încheiat cu retrogradarea „lupilor” din Premier League. Acum, acesta dorește să semneze cu Fiorentina, însă englezii au refuzat oferta formației din Serie A, iar Arokodare a făcut un gest uluitor, care a dus la anularea unui antrenament.

Protest uluitor în Anglia! Antrenament anulat după ce un fotbalist s-a așezat pe gazon

Antrenamentul de miercuri al celor de la Wolverhampton Wanderers a fost anulat din cauza atacantului Tolu Arokodare. Internaționalul nigerian s-a așezat pe gazon în semn de protest după ce clubul englez a acceptat o ofertă de la Trabzonspor. Arokodare nu vrea să semneze cu formația din Turcia, dorința sa fiind de a juca în Serie A, la Fiorentina.

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a făcut la rândul său o ofertă, care a fost însă refuzată de cei de la Wolves. Arokodare s-a așezat pe gazon și a refuzat să se ridice, iar în acest context, antrenorul Cesar Peixoto, numit la echipă în această vară în locul lui Rob Edwards, a fost nevoit să anuleze întreaga ședință de pregătire.

Nu este primul incident în care a fost implicat Arokodare după transferul la Wolves. În aprilie, africanul a fost sancționat de club după ce a avut un conflict în vestiar cu un coechipier, tânărul portughez Mateus Mane. După 8 ani în Premier League, și vor evolua în Championship.

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Cine este Tolu Arokodare

Atacantul de 1.97m s-a format în țara natală, Nigeria, prima experiență în Europa fiind la Valmiera, o grupare din Letonia. După un sezon în care a impresionat, cu 22 de goluri în 34 de jocuri, „vârful” a fost împrumutat în Bundesliga, la FC Koln, unde nu a confirmat. A urmat un nou împrumut, de această dată în Franța, la Amiens, unde acesta a petrecut un sezon și jumătate.

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În ianuarie 2023, francezii au plătit 2.5 milioane de euro în schimbul său, iar după scurt timp l-au vândut în Belgia, la Genk, pentru 5 milioane. Nigerianul a marcat 41 de goluri în cele 113 meciuri jucate în tricoul formației din Belgia, iar cifrele sale i-au impresionat pe cei de la Wolves, care au achitat 26 de milioane de euro în schimbul său anul trecut. Arokodare a strâns 10 selecții la naționala Nigeriei, marcând 2 goluri.