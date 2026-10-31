„Poftă bună, c******e!”! Ultrașii unui club de tradiție din Italia, protest fără precedent împotriva conducerii

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Situație explozivă la Sampdoria, unul dintre cluburile cu mare tradiție din . Nemulțumiți de rezultatele dezastruoase ale echipei, mai mulți suporteri au trecut la un protest extrem și au mers chiar la locuința lui Jesper Fredberg, managerul general al formației din Genova, lăsându-i în fața casei o grămadă de bălegar, alături de un banner cu un mesaj extrem de jignitor: „Fredberg: poftă bună, c******e!”. Gestul a provocat o reacție imediată din partea clubului, care a condamnat public acțiunea și a atras atenția asupra încălcării vieții private a oficialului și a familiei sale.

Managerul Sampdoriei a fost ținta unui protest extrem! Ce au găsit italienii în fața locuinței sale

Potrivit publicațiilor italiene, acțiunea a avut loc în cursul nopții de 29 spre 30 octombrie, atunci când un grup de suporteri a lăsat o grămadă de bălegar în fața locuinței lui Jesper Fredberg și a afișat un banner ofensator la adresa acestuia. Mesajul a fost unul direct, iar imaginile protestului au ajuns rapid în spațiul public.

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Incidentul vine într-un moment extrem de dificil pentru Sampdoria, care ocupă ultimul loc în , cu numai cinci puncte acumulate în primele nouă etape. Nemulțumirea fanilor nu s-a îndreptat însă doar împotriva lui Fredberg, ci și împotriva actualei conduceri și a proprietății clubului.

Danezul ocupă funcția de CEO Sports la Sampdoria și este unul dintre oamenii importanți în deciziile legate de proiectul sportiv al clubului. O parte a suporterilor îl consideră responsabil pentru situația în care a ajuns echipa, iar nemulțumirile față de activitatea sa au devenit tot mai vizibile în ultimele săptămâni. Pe 23 octombrie, la Bogliasco, în apropierea bazei de pregătire a echipei, apăruse deja mesajul „Fredberg go out”, îndreptat împotriva acestuia.

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Sampdoria taraftarları, takımın kötü sonuçlarını protesto etmek adına kulübün CEO’sunun evinin önüne gübre dökerek bu pankartı bıraktı. „Friedberg: Afiyet olsun, seni bok herif!” https://t.co/r6K7PeArqd — Calcio Türkiye 🇹🇷🇮🇹 (@CalcioTurkey)

Sampdoria a reacționat imediat: „A fost depășită orice limită”

Conducerea clubului nu a lăsat incidentul fără răspuns. Într-un comunicat publicat pe 30 octombrie, Sampdoria a condamnat ferm acțiunile unor persoane care au încălcat intimitatea lui Fredberg și a familiei sale. Oficialii au transmis că nu vor tolera atacurile personale îndreptate împotriva angajaților sau a membrilor conducerii. În același timp, clubul a făcut o distincție clară între criticile suporterilor, pe care le consideră legitime atunci când sunt exprimate pașnic, și gesturile care depășesc limitele unui protest civilizat.

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„Clubul este pe deplin conștient că rezultatele obținute până acum sunt mult sub așteptări și sub standardele impuse de istoria și prestigiul Sampdoriei”, se arată în comunicatul oficial. Reprezentanții formației genoveze au recunoscut dezamăgirea și frustrarea fanilor, dar au insistat că prioritatea tuturor trebuie să fie redresarea echipei și revenirea la nivelul pe care îl impune istoria clubului.

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Protestul se extinde în Genova! „Eliberați Sampdoria!”

Tensiunile nu s-au oprit la incidentul din fața locuinței lui Fredberg. Potrivit publicației Primocanale, în noaptea următoare (de vineri spre sâmbată) a apărut un nou banner, de această dată pe Ponte Monumentale, în centrul orașului Genova. Mesajul afișat a fost scurt și sugestiv: „Liberate la Sampdoria!” (n.r – „Eliberați Sampdoria!”).

De această dată, protestul a vizat în mod direct proprietatea clubului, asociată omului de afaceri Joseph Tey, dar și modul în care este administrată formația. Suporterii au anunțat și o manifestație organizată sâmbătă, 31 octombrie, de la ora locală 16:30, înaintea meciului cu Virtus Entella, cu un marș spre stadionul Luigi Ferraris.

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Așadar, partida cu Entella nu este importantă doar din punct de vedere sportiv. Sampdoria se pregătește să joace într-o atmosferă tensionată, cu presiunea suporterilor îndreptată atât asupra jucătorilor, cât și asupra conducerii.