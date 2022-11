Protest violent al muncitorilor chinezi, la cea mai mare fabrică iPhone din lume. Video

În imaginile publicate pe rețelele de socializare se vede cum sute de muncitorii, unii dintre ei înarmați cu bâte, devin violenți și se confruntă cu polițiștii.

Potrivit BBC, oamenii scandează ”Ne cerem drepturile”, în timp ce unii folosesc bâtele pentru a sparge camerele de supraveghere și ferestrele clădirii. În alte videouri oamenii se plâng că nu au primit bonusurile promise și constată că primesc prea puțină mâncare și de o calitate îndoielnică.

Cei care au publicat imaginile pe internet susțin că muncitorii au fost bătuți de forțele de ordine. Totul ar fi pornit luna trecută, când compania Foxconn a decis să închidă campusul fabricii, unde au rămas mii de muncitori blocați.

ulterior compania recurtând noi muncitori cu promisiunea unor bonusuri generoase, promisiune care nu a fost respectată.

”Au schimbat contractul, astfel încât nu am putut primi prima, aşa cum ne-au promis. Ne pun în carantină, dar nu ne dau mâncare”, s-a plâns un muncitor. Oamenii dau asigurări că lupta va continua până când autoritățile se vor ”ocupa de nevoile” lor. Între timp, martorii vorbesc despre un muncitor rănit grav, care ar putea muri din cauza rănilor suferite.

Protests at last night.Violent clashes between the protestors and the police.

They gathered at the gate of factory to enter the premises together. However, police stopped them from entering, which led to clashes between workers and the police authorities.

People can be heard shouting, “Police is beating us”

