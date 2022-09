Protestatarii din Rusia, trimiși pe front. Au primit ordinul de încorporare de la polițiștii care i-au reținut: ”Am fost șocați”

Potrivit sursei citate, mobilizarea parțială din Rusia se transformă în mobilizare generală. Din ce în ce mai mulți bărbați ruși care nu au efectuat niciodată serviciul militar primesc ordine de încorporare.

Rușii care au ieșit pe străzi, pedepsiți cu ordinul de încorporare

Printre ei se află și cei care au participat la protestele de stradă apărute după . anunță că în multe familii din Rusia s-a instalat teama și disperarea din cauza acestei situații.

ONG-urile care ajută recruții au fost asaltate de cereri de ajutor joi, în contextul mobilizării lansate de președintele Vladimir Putin pentru a asigura trupe suplimentare în războiul din Ucraina.

O moscovită care a fost reținută împreună cu soțul ei la un protest față de mobilizare a declarat pentru The Moscow Times că bărbații protestatari au primit documente de recrutare chiar la secția de poliție.

“Era un ofițer de recrutare militară care le-a dat bărbaților reținuți notificări de recrutare. Când prima persoană a fost rugată să meargă într-o cameră separată, nu am înțeles ce se întâmpla – dar când s-a întors cu un buletin de recrutare, am început să plângem“, a declarat ea pentru The Moscow Times.

Mobilizarea parțială anunțată de Putin s-a schimbat rapid

În timp ce Putin a declarat miercuri că Rusia va pune în aplicare doar o mobilizare “parțială” care vizează rezerviștii, dovezile arată că există bărbați recrutați deși nu au petrecut niciun minut în forțele armate.

În acest context, au fost raportate cozi lungi de mașini la granițele Rusiei cu statele vecine, inclusiv Finlanda, Georgia și Mongolia. De asemenea, prețurile pentru zborurile către țările care acceptă călătorii ruși au crescut vertiginos.

Un tată a cinci copii, fără experiență militară, a fost contactat joi de autoritățile din orașul siberian Ulan-Ude, conform spuselor soției lui, Yanina Nimaeva.

“Autoritățile locale l-au sunat ieri pe soțul meu și l-au întrebat despre locul unde se află. Am fost șocați și pur și simplu ne-am închis telefoanele. Joi dimineață au vizitat apartamentele noastre, unde suntem înregistrați, pentru a verifica dacă el se afla acolo“, a spus ea.

Ce se întâmplă și la granița cu China

Un bărbat neidentificat și mobilizat în orașul Chita, în apropiere de granița cu China, a declarat joi agenției de presă de stat RIA Novosti că i s-a înmânat acasă citația de încorporare. Lui i s-a spus să se prezint la centrul de înrolare în jurul orei 10:00, cu haine călduroase.

Peste 10.000 de rezerviști au fost înrolați în primele douăzeci și patru de ore de la anunțul cu privire la mobilizare. Asta a declarat joi contraamiralul Vladimir Tsimlyansky. Alte birouri de recrutare și-ar fi deschis porțile în întreaga Rusie, de la Sankt Petersburg până în Orientul Îndepărtat al Rusiei.

Pe fondul temerilor tot mai mari că aproape orice bărbat cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani ar putea risca să fie mobilizat, grupurile pentru drepturile omului care oferă ajutor soldaților sau potențialilor recruți au fost copleșite de solicitări.

Panica este prezentă în rândul multor familii din Rusia

Șeful organizației Citizen Army, Serghei Krivenko, a declarat că panica este uriașă, iar asta reiese din cele 14.000 de cereri de ajutor primite în ultimele două zile.

Alexandra Garmazhapova, cofondatoarea Fundației Free Buryatia, o organizație antirăzboi din republica siberiană Buryatia, a declarat că probabil că până la 5.000 de bărbați au fost deja mobilizați acolo.

Ea a subliniat că nu este o mobilizare parțială, ci una completă. În acest context, aceasta s-a referit la un incident în care un bărbat a fost trezit la 4:00 de oficialii militari.

La rândul său, , a declarat joi că practica emiterii ordinelor de recrutare în interiorul secțiilor de poliție nu este contrară legii.