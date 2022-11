Proteste de stradă în Grecia, Belgia și Franța. La Atena, manifestanții s-au bătut cu forțele de ordine. Video

Situația economică grea din majoritatea statelor Uniunii Europene duce la noi mișcări de protest. Miercuri, în Belgia și Grecia au fost ample proteste, unele soldate cu ciocniri de stradă. Joi, .

Muncitorii din Belgia au organizat o grevă la nivel național. Inclusiv Bruxelles-ul, capitala Uniunii Europene, a fost paralizat de eveniment. Majoritatea zborurilor au fost anulate, transportul în comun a fost oprit. Și traficul feroviar a fost afectat.

Principalele sindicate belgiene se plâng de costul tot mai ridicat al vieții, de facturile uriașe și cer majorări de salarii.

Personalul din aproximativ două treimi din spitalele din regiunea Valonia francofonă și Bruxelles s-au alăturat protestului. Programările și operațiunile non-urgente au fost amânate.

În Belgia, din ultimii 50 de ani, iar preţurile au scăpat de sub control.

Circa 2,5 milioane de greci au întrerupt activitatea miercuri, pentru a participa la proteste de stradă.

BREAKING: Rain of molotov cocktails in front of the Parliament in Athens.

Tens of thousands demonstrate across Greece in general strike against soaring prices 🚨 🚨 🚨

🔊sound …🔥🔥🔥

