Proteste vehemente la Oslo împotriva Israelului. Ce s-a întâmplat pe străzi înaintea meciului direct din Norvegia

Norvegia și Israel joacă în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Cu doar câteva ore înainte de începerea meciului, străzile din Oslo au fost luate cu asalt de protestatari. Ce s-a întâmplat.
Situația Israelului, țară care este în pericol de suspendare din toate competiţiile europene, generează tot mai multe reacții. Străzile din Oslo au fost martorele unor protestatari purtând eșarfe și fluturând steaguri palestiniene, care au mărșăluit prin centrul orașului înainte de a ajunge la meciul Norvegia – Israel.
Atmosfera a fost rapid invadată de torțe și fumigene: „Mesajul de astăzi este să spunem că fluturăm cartonașul roșu împotriva Israelului, împotriva apartheidului și împotriva genocidului ”, a declarat Line Khateeb, președinta Comitetului Norvegian pentru Palestina, conform lequipe.fr.
