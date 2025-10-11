Sport

Proteste vehemente la Oslo împotriva Israelului. Ce s-a întâmplat pe străzi înaintea meciului direct din Norvegia

Situația Israelului continuă să creeze reacții tot mai puternice. Vezi pe Fanatik.ro ce s-a întâmplat pe străzile din Oslo înaintea meciului Norvegia - Israel.
Mihai Dragomir
11.10.2025 | 19:55
Proteste vehemente la Oslo impotriva Israelului Ce sa intamplat pe strazi inaintea meciului direct din Norvegia
Proteste înainte de meciul Norvegia - Israel. Sursa Foto: Hepta.

Norvegia și Israel joacă în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Cu doar câteva ore înainte de începerea meciului, străzile din Oslo au fost luate cu asalt de protestatari. Ce s-a întâmplat.

Proteste puternice înainte de Norvegia – Israel. „Fluturăm cartonașul roșu împotriva lor!”

Situația Israelului, țară care este în pericol de suspendare din toate competiţiile europene, generează tot mai multe reacții. Străzile din Oslo au fost martorele unor protestatari purtând eșarfe și fluturând steaguri palestiniene, care au mărșăluit prin centrul orașului înainte de a ajunge la meciul Norvegia – Israel.

Atmosfera a fost rapid invadată de torțe și fumigene: „Mesajul de astăzi este să spunem că fluturăm cartonașul roșu împotriva Israelului, împotriva apartheidului și împotriva genocidului ”, a declarat Line Khateeb, președinta Comitetului Norvegian pentru Palestina, conform lequipe.fr.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE!

