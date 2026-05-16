Protestele continuă! Decizia luată de fanii lui Dinamo la meciul cu CFR Cluj

Scandalul noii sigle de la Dinamo continuă. Ultrașii vor intra pe stadion abia în minutul 10 al meciului cu CFR Cluj. Ce vor, de fapt, suporterii. Acuze pentru conducere.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
16.05.2026 | 21:06
Revoltă în Ștefan cel Mare! Suporterii lui Dinamo au declarat război noii sigle.
Protestele suporterilor de la Dinamo continuă. Ultrașii vor intra pe stadion abia în minutul 10 al meciului cu Dinamo pentru a transmite un mesaj conducerii. Fanii sunt dezamăgiți de noul logo al clubului din Ștefan cel Mare.

Pe 4 mai 2026, conducerea lui Dinamo a prezentat sigla pe care clubul urmează să o adopte din sezonul 2026-2027, iar reacția galeriilor nu a întârziat. Noua emblemă renunță complet la „câinii roșii”, prezenți pe logo din 1998 și actualizați în 2004, și propune o reinterpretare a literei „D”, cu un câine integrat în interiorul acesteia. Peluza Cătălin Hîldan a respins public noua stemă, iar mesajul a fost semnat de toate grupările galeriei.

Protestele au escaladat rapid. La meciul cu FC Argeș de pe Arcul de Triumf, ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud au venit la stadion, dar nu au intrat în arenă, rămânând afară cu bannere și scandând împotriva conducerii. Clubul a anunțat că vor exista consultări cu fanii.

Deși conducerea clubului a anunțat că va dialoga cu suporterii în privința noului logo, fanii continuă să protesteze. Ultrașii vor intra pe stadionul Arcul de Triumf pentru duelul cu CFR Cluj abia din minutul 10, pentru a trage un semnal de alarmă.

Suporterii au venit și cu un steag uriaș pe care noul logo apare tăiat. Este clar că fanii nici nu vor să se gândească la varianta în care, din sezonul viitor, noua stemă aleasă de conducerea clubului va apărea pe tricourile de joc ale formației din Ștefan cel Mare.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
