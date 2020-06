Protestele din SUA în memoria lui George Floyd continuă. Mii de oameni pe străzi la Washington. Reacția lui Donald Trump. Video

Protestele din SUA în memoria lui George Floyd nu se opresc și continuă în cele mai importante orașe de peste ocean. De la Washington și New York, până la Miami și Boston, zeci de mii de oameni mărșăluiesc pe străzi cerând să se facă dreptate.

Sâmbătă, mii de locuitori din Statele Unite ale Americii și-au continuat manifestațiile împotriva rasismului şi a comportamentului brutal al polițiștilor la Washington, Philadelphia şi New York, în timp ce în Carolina de Nord a fost organizată o a doua slujbă de pomenire a afro-americanului George Floyd, scrie Reuters.

În a 12-a zi consecutivă de proteste din SUA, oamenii aflați pe străzile din Capitală s-au oprit din când în când pentru a îngenunchia, în mulțime fiind atât cetățeni de culoare, cât și mulţi albi.

Oamenii s-au adunat în capitala federală americană, pe străzile ce duc spre Casa Albă, dar şi în apropierea Capitolului şi a Memorialului Lincoln unde, pe 28 august 1963 pastorul Martin Luther King rostea în faţa a aproape 250.000 de persoane celebrele cuvinte “Am un vis”, într-un discurs ce a devenit unul de referinţă pentru lupta de apărare a drepturilor civile.

Nu doar în Washington au fost proteste sâmbătă, ci și în New York, Atlanta, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Boston și Miami – precum și în comunități rurale mici din toată țara.

Cu excepția orașului Seattle, unde poliția a folosit gaze lacrimogene într-o confruntare cu manifestanții din districtul Capitol Hill din oraș, protestele de sâmbătă în general au avut un ton calm în comparație cu cele din ultimele zile.

În stilul său caracteristic, președintele SUA a avut o reacție pe Twitter față de mișcarea de protest din fața sediului Casei Albe.

Donald Trump, cel care a fost pus la zid pentru modul în care a gestionat situația de la declanșarea protestelor Black Lives Matter, amenințând oamenii cu intervenția armatei și speculând primele zile de violențe și jafuri pentru a discredita întreaga mișcare de protest, a scris pe Twitter că numărul manifestanților de sâmbătă a fost mult mai mic decât se anticipa.

Much smaller crowd in D.C. than anticipated. National Guard, Secret Service, and D.C. Police have been doing a fantastic job. Thank you!

