„Protestul japonez”. Ideea lansată de Dinamo pe rețelele de socializare, atacată dur de fani: „Altă bătaie de joc” / „Aveți probleme psihice grave!”

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Problemele dintre fanii lui Dinamo și conducere au început odată cu noua siglă, care i-a nemulțumit cumplit pe suporteri. Plecarea lui Zeljko Kopic și anunțul despărțirii de Boateng și Gnahore au contribuit la această situație, iar lipsa mutărilor pe piața de transferuri continuă să crească tensiunea. Ultima postare a fost o nouă picătură în paharul ce stă să dea pe afară, după ce Dinamo a prezentat noile echipamente ce poartă emblema cu pricina.

Postarea care i-a enervat la culme pe fanii lui Dinamo

Într-o postare pe Facebook, Dinamo a explicat termenul de „protest japonez” și cum fiecare membru al unei grupări are libertatea de a-și exprima nemulțumirile, fără să părăsească mediul de care aparține. S-a explicat cum relația dintre conducere și suporteri trebuie bazată pe conversație și că inconvenientele trebuie discutate, fără a se lua măsuri pripite.

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Pentru a sublinia acest concept, suporterii pot solicita o banderolă cu inscripția „Dinamo suntem toți”, ca un semn de respect reciproc: „Protestul japonez. Există și forme de protest care nu își propun să câștige o luptă, ci să păstreze deschisă o conversație. În cultura japoneză există de multă vreme ideea că dezacordul nu trebuie să însemne distrugere și că demnitatea unei cauze se măsoară și prin felul în care alegi să o aperi.

De aici și ceea ce noi numim astăzi, convențional, greva sau protestul japonez: o formă de protest prin care oamenii își exprimă convingerile fără să abandoneze locul căruia îi aparțin. Poate că există ceva frumos în această idee.

Poate că există ceva profund uman în capacitatea de a spune „nu sunt de acord”, fără a înceta să fii parte din aceeași familie și din același ideal.

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Dinamo este o comunitate prea mare, prea diversă și prea pasională pentru a pretinde că toți vor vedea întotdeauna lucrurile la fel. Iar relația dintre un club și suporterii săi nu este o fotografie. Este o conversație. Uneori liniștită, alteori aprinsă, dar întotdeauna necesară și etern deschisă. Tocmai din acest motiv, odată cu lansarea noului echipament, suporterii care își doresc vor putea solicita și o banderolă cu inscripția „Dinamo suntem toți”.

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Nu privim acest gest ca pe sfârșitul unei discuții și nici ca pe victoria unei tabere asupra alteia. Îl privim ca pe un semn de respect reciproc. Ca pe o formă demnă de a spune: „nu sunt de acord”! Fără a înceta să aparții acestei comunități. Procesul prin care Dinamo încearcă să își înțeleagă mai bine suporterii, iar suporterii încearcă să modeleze viitorul clubului, este în plină desfășurare. Nu se oprește la un tricou, la o siglă, la un sezon sau la o generație. Pentru că, în cele din urmă, marile comunități nu sunt construite din acorduri perfecte. Sunt construite din capacitatea de a rămâne împreună chiar și atunci când nu suntem de acord asupra tuturor lucrurilor.

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Iar dacă peste ani cineva va încerca să explice ce a ținut această comunitate împreună prin atâtea schimbări, probabil că nu va găsi răspunsul într-o siglă, într-un tricou sau într-un comunicat. Îl va găsi în afecțiunea încăpățânată a unor oameni care au refuzat să abandoneze comunitatea din care fac parte”, se arată în comunicatul emis de Dinamo București.

Reacție dură a suporterilor la ultima postare a lui Dinamo

Ceea ce avea ca scop ameliorarea conflictelor conducere-suporteri a scos la iveală noi frustrări ale fanilor, legate de noile echipamente, dar și de plecările importante de la echipă. În plus, lentoarea cu care Dinamo se mișcă pe piața transferurilor a devenit și ea un subiect. Formația din „Ștefan cel Mare” trebuie să se întărească pentru doi dintre pilonii principali ai revenirii lui Dinamo în fruntea clasamentului din SuperLiga României.

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Fanii au văzut mesajul transmis de Dinamo ca o nouă bătaie de joc și au reacționat dur în comentarii: „Băi, nesimțiților, ne dați și lecții acum!?”; „Numai comunicate de PR. Dinamo nu e corporație, este un club, nu se conduce de HR!”; „Ce mizerie de comunicat…”; „Țara arde și baba face protest japonez”; „Rar mi-a fost dat să citesc o asemenea porcărie”; „Simplu! Nu cumpărăm niciun tricou! Nu poți umbla cu urâțenia din piept pe stradă”; „Altă bătaie de joc…”; „Aveți probleme psihice grav. Voi ne învățați pe noi ce sunt suporterii și ce trebuie să facă!?”; „Axați-vă pe transferuri, nu pe proteste japoneze”; „Parcă sloganul era ‘Dinamo suntem noi!’, acum e ‘Dinamo suntem toți’?”, au fost doar câteva dintre sutele de mesaje negative la adresa comunicatului postat de Dinamo.