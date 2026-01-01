ProTV, lider de audienţă de Revelion! Cum se compară cu meciurile FCSB-ului. Reacţia lui Dan Negru după ce Antena 1 a pierdut „bătălia”

ADVERTISEMENT

Bătălia audienţelor de Revelion a fost câştigată şi în acest an de ProTV. 1.985.000 de telespectatori au urmărit postul din Pache Protopopescu la cumpăna dintre ani, cu 500.000 mai mulţi decât la Antena 1. România TV a completat podiumul.

Cum se compară audienţa ProTV-ului de Revelion cu meciurile FCSB-ului!

A fost şi un duel al foştilor fotbalişti. Pe Pro TV au fost Florin Gardoș și Costel Pantilimon, iar pe Antena 1 au fost Florin Răducioiu, Gabriel Tamaş şi Dan Alexa. Dar, Pro TV a fost lider absolut în segmentul orar 20:00 – 02:00, când a înregistrat 11,4 puncte de rating şi 29,6 share (procentul televizoarelor deschise pe Pro TV din total).

Două meciuri ale FCSB-ului au fost transmise de Pro TV în preliminariile cupelor europene din sezonul 2025-2026 şi ambele se apropie de cifrele înregistrate de postul din Pache Protopopescu de Revelion.

La FCSB – Drita, Pro TV a înregistrat 7,3 de puncte de rating şi 29,3 share, aproape unul din trei români având televizorul deschis pe meci. , din play-off-ul Europa League, transmis de acelaşi post.

1.370.000 de români s-au uitat la meciul cu scoţienii, Pro TV având 7,9 puncte de rating şi 22,6 share. Grupul PRO a cumpărat drepturile de difuzare pentru .

Dan Negru, săgeţi către Antena 1: „Echipa mea l-a câştigat acolo timp de 23 de ani”

Antena 1 a fost învinsă în bătălia audienţelor de Revelion de „rivalii” de la Pro TV. Celebrul prezentator TV, Dan Negru, cunoscut pentru prezentarea revelioanelor de la Antena 1 a trimis săgeţi către fostul său post după ce a văzut audienţele:

„Din obișnuință m-am uitat pe audiențele TV azi-dimineață: e al patrulea Revelion consecutiv pierdut de Antena, după ce echipa mea l-a câștigat acolo timp de 23 de ani. Am plecat la Kanal D acu’ 4 ani…

In 2026, vă pot spune care a fost secretul succesului echipei mele de Revelion: nu știam cine e șeful! Orgoliul i-a prăbușit pe îngeri. Oamenii n-au nicio șansă!”, a scris Dan Negru pe Facebook.