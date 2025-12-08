News

Provocare pentru Ciprian Ciucu din partea unui primar de sector. „Hai să discutăm despre proiectele blocate”

Un primar de sector i-a lansat o provocare lui Ciprian Ciucu, luni, după anunțul privind victoria liberalului la Primăria Capitalei. Ce spune despre rezultatul acestuia
Ana-Maria Tomescu
08.12.2025 | 10:43
Provocare pentru Ciprian Ciucu din partea unui primar de sector Hai sa discutam despre proiectele blocate
Provocare pentru Ciprian Ciucu din partea unui primar de sector. Foto hepta
ADVERTISEMENT

La câteva ore de la victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei, un primar de sector i-a lansat o provocare și l-a invitat să discute despre proiectele blocate. Acesta spune că propunerile respective se află deja pe masa viitorului birou al primarului ales.

Un primar de sector i-a lansat o provocare lui Ciprian Ciucu

Vlad Popescu Piedone, edilul Sectorului 5, l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru câștigarea alegerilor și l-a chemat să viziteze sectorul pe care îl conduce. El i-a transmis o invitație directă pentru a discuta despre proiectele pe care vrea să le implementeze, dar care sunt blocate.

ADVERTISEMENT

„Ciprian Ciucu, te felicit pentru rezultatul pe care l-ai obținut în acest scrutin electoral și dă-mi voie să-ți adresez prima invitație oficială pentru a lua la pas Sectorul 5! Hai să discutăm despre proiectele blocate! Ele se află deja pe viitorul tău birou!

Vom vorbi despre infrastructură, școli, grădinițe și nu numai. Îți las mai jos câteva dintre prioritățile pe care vreau să le discutăm pentru a le debloca: Calea Rahovei; Calea 13 Septembrie; Șoseaua Panduri; Șoseaua Mihail Sebastian. Aceste artere, deși se află în Sectorul 5, ele sunt administrate de Primăria Municipiului București. Avem fondurile necesare pentru a da o mână de ajutor”, se arată într-un mesaj publicat pe Facebook de edilul Sectorului 5.

ADVERTISEMENT
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion...
Digi24.ro
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu

Vlad Popescu Piedone, despre întârzierea lucrărilor în școlile din Capitală

Vlad Popescu Piedone a făcut referire și la lucrările pentru Școala “I.G. Duca”, care ar fi trebuit să înceapă încă din 2023, fiind nevoie doar de acordul primarului general. Lucrări de renovare sunt necesare și la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, potrivit edilului din Sectorul 5.

ADVERTISEMENT
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al...
Digisport.ro
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei

Primarul Sectorului 5: „Daniel Băluță ar fi fost un primar excelent”

În ceea ce privește rezultatul obținut de candidatul PSD la Primăria Capitalei, Vlad Popescu Piedone își menține opinia potrivit căreia Daniel Băluță „ar fi fost un primar excelent”. În același timp, el consideră că cetățenii Sectorului 4 au dovedit că își apreciază edilul.

„Dacă ne uităm la modul în care au votat oamenii și la prezența mică de la acest vot, putem trage mai multe concluzii. Locuitorii din Sectorul 4 își apreciază primarul și au acționat în consecință! Daniel Băluță a primit din partea lor o reconfirmare a faptului că este dorit și apreciat pentru realizările de până acum. Daniel Băluță nu a pierdut, ci mai degrabă a câștigat mai mult timp pentru a-și continua proiectele începute în sudul orașului”, a adăugat Vlad Popescu Piedone.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, primarul din Sectorul 5 spune că prezența scăzută la vot arată că oamenii nu au manifestat interes pentru alegerile din Capitală, iar acest lucru s-a întâmplat din cauza „loviturilor financiare din partea Guvernului”.

 

Ilie Bolojan, prima reacție după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria București: „Va...
Fanatik
Ilie Bolojan, prima reacție după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria București: „Va schimba fața Capitalei”
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine...
Fanatik
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea loc alegeri”
Ce scrie presa internațională despre alegerile pentru Primăria Capitalei. „Un candidat de extremă...
Fanatik
Ce scrie presa internațională despre alegerile pentru Primăria Capitalei. „Un candidat de extremă dreapta era favorit”. Ce s-a scris în China și Rusia
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
Parteneri
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a rostit numele idolului său din sport:...
iamsport.ro
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a rostit numele idolului său din sport: ”E preferatul meu!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!