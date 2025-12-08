Provocare pentru Ciprian Ciucu din partea unui primar de sector. „Hai să discutăm despre proiectele blocate”

ADVERTISEMENT

La câteva ore de la victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei, un primar de sector i-a lansat o provocare și l-a invitat să discute despre proiectele blocate. Acesta spune că propunerile respective se află deja pe masa viitorului birou al primarului ales.

Un primar de sector i-a lansat o provocare lui Ciprian Ciucu

Vlad Popescu Piedone, edilul Sectorului 5, l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru câștigarea alegerilor și l-a chemat să viziteze sectorul pe care îl conduce. El i-a transmis o invitație directă pentru a discuta despre proiectele pe care vrea să le implementeze, dar care sunt blocate.

„Ciprian Ciucu, te felicit pentru rezultatul pe care l-ai obținut în acest scrutin electoral și dă-mi voie să-ți adresez prima invitație oficială pentru a lua la pas Sectorul 5! Hai să discutăm despre proiectele blocate! Ele se află deja pe viitorul tău birou!

Vom vorbi despre infrastructură, școli, grădinițe și nu numai. Îți las mai jos câteva dintre prioritățile pe care vreau să le discutăm pentru a le debloca: Calea Rahovei; Calea 13 Septembrie; Șoseaua Panduri; Șoseaua Mihail Sebastian. Aceste artere, deși se află în Sectorul 5, ele sunt administrate de Primăria Municipiului București. Avem fondurile necesare pentru a da o mână de ajutor”, se arată într-un mesaj publicat pe Facebook de edilul Sectorului 5.

Vlad Popescu Piedone, despre întârzierea lucrărilor în școlile din Capitală

Vlad Popescu Piedone a făcut referire și la lucrările pentru Școala “I.G. Duca”, care ar fi trebuit să înceapă încă din 2023, fiind nevoie Lucrări de renovare sunt necesare și la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, potrivit edilului din Sectorul 5.

Primarul Sectorului 5: „Daniel Băluță ar fi fost un primar excelent”

În ceea ce privește , Vlad Popescu Piedone își menține opinia potrivit căreia Daniel Băluță „ar fi fost un primar excelent”. În același timp, el consideră că cetățenii Sectorului 4 au dovedit că își apreciază edilul.

„Dacă ne uităm la modul în care au votat oamenii și la prezența mică de la acest vot, putem trage mai multe concluzii. Locuitorii din Sectorul 4 își apreciază primarul și au acționat în consecință! Daniel Băluță a primit din partea lor o reconfirmare a faptului că este dorit și apreciat pentru realizările de până acum. Daniel Băluță nu a pierdut, ci mai degrabă a câștigat mai mult timp pentru a-și continua proiectele începute în sudul orașului”, a adăugat Vlad Popescu Piedone.

Pe de altă parte, primarul din Sectorul 5 spune că prezența scăzută la vot arată că oamenii nu au manifestat interes pentru alegerile din Capitală, iar acest lucru s-a întâmplat din cauza „loviturilor financiare din partea Guvernului”.