Provocare pentru Mbappe și Salah. Ce trebuie să facă cele două mari vedete pentru a câștiga Gheata de Aur a Europei

Sporting Lisabona a câștigat aseară un nou titlu de campioană a Portugaliei. A învins cu 2-0 Vitoria Guimaraes, ultimul gol fiind înscris de golgheterul Viktor Gyökeres, în minutul 82 al partidei.

Gyokeres are 96 de goluri în două sezoane

Acesta a terminat pe primul loc în clasamentul marcatorilor din Portugalia și are o opțiune serioasă de a deveni noua Gheată de Aur a Europei. . A încheiat sezonul cu 39 de goluri, reușite în 34 de meciuri. Gyokeres, care are origini maghiare, este un adevărat monstru în fața porții. În două sezoane la Sporting Lisabona are 96 de goluri marcate.

ADVERTISEMENT

Atacantul nordic nu mai are meciuri de jucat. Pentru a câștiga Gheta de Aur trebuie să aștepte să vadă ce vor face Mbappe și Salah până la finalul sezonului. Aceștia nu au încheiat sezonul cu Real Madrid, respectiv Liverpool.

Mbappe și Salah trebuie să mai dea câte două goluri

Francezul de la Real Madrid trebuie să mai marcheze încă două goluri pentru a-i smulge premiul lui Viktor. Kylian are în față duelurile cu Sevilla și Real Sociedad pentru a câștiga trofeul.

ADVERTISEMENT

În aceeași situație se află Salah, care trebuie să marcheze și el tot două goluri pentru a câștiga Gheata de Aur. „Faraonul” va juca, cu Liverpool, contra lui Brighton și Crystal Palace.

Harry Kane nu și-a apărat trofeul

Pe locul patru se află Harry Kane, care a terminat sezonul în Bundesliga cu 26 de goluri, pierzând astfel orice șansă de a-și apăra trrofeul cucerit anul trecut. Kane se poate consola cu al doilea titlu consecutiv din Bundesliga.

ADVERTISEMENT

Pe locul cinci se află Lewandowski, care încă mai are speranțe. Atacantul Barça are 25 de goluri în La Liga în acest sezon. Polonezului îi este mai greu să revină cu șanse reale în lupta pentru trofeu. El trebuie să marcheze cinci goluri în două meciuri și să spere că Mbappé și Salah nu vor marca.

ADVERTISEMENT

Clasamentul pentru Gheata de Aur

1. Gyokeres – 38 goluri X 1,5 puncte = 58,5 puncte. (nu mai are jocuri)

2. Mbappé – 28 de goluri X 2 puncte = 56 de puncte (mai are două meciuri)

3. Salah – 28 de goluri X 2 puncte = 56 de puncte (mai are două meciuri)

În ultimii cinci ani, titlul a revenit următorilor fotbaliști: Kane (2024), Haaland (2023), Lewandowski (2022, 2021), Immobile (2020)