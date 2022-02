O nouă provocare pe TikTok face victime printre elevii români. Ce joc periculos fac aceștia la școală

O nouă provocare pe TikTok face victime printre elevii români. Deși pare inofensiv, medicii avertizează că “moneda rusească” este un joc periculos care poate avea consecințe grave asupra sănătății.

Jocul periculos făcut de elevii români la școală, o nouă provocare pe TikTok

“Moneda rusească”, și în urmă cu câțiva ani, a revenit în atenția copiilor, în urma unei .

Jocul constă în faptul că un copil roteşte o monedă, iar un altul trebuie să o prindă cu două degete. În cazul în care nu o prinde, acesta va primi o lovitură cu moneda în pumn. Dacă o prinde, celălalt copil va fi lovit cu moneda de cinci ori, scrie .

Din ce în ce mai mulți elevi se filmează la școală, în timp ce joacă “moneda rusească”, apoi postează pe rețelele sociale filmulețe cu rănile cauzate de acest joc.

Mai mult, aceștia se laudă cu loviturile primite, însă nu conștientizează pericolul acestui joc.

Ce spun profesorii despre jocul “moneda rusească”

Elevii se joacă moneda rusească mai mult în pauze, atunci când profesorul nu este în clasă.

Totuși, au fost situații în care cadrele didactice i-au surprins pe școlari în timp ce se loveau cu moneda și au luat măsuri.

Este și cazul unei profesoare din județul Arad, care a povestit despre incident într-o postare pe Facebook și i-a avertizat pe părinți și profesori să fie mult mai atenți în această privință.

“Nu vreau nimic, doar să vă avertizez, părinți și profesori, că jocul ‘Moneda rusească’ a ieșit iar la lumină din naftalina internetului. Acest joc care se joacă fizic, nu online, presupune afectarea integrității fizice a copiilor în zona mâinilor (semnele sunt vizibile pe exterior, în zona pumnului).

Părinții și profesorii trebuie să înțeleagă că elevii pot încerca acest joc din curiozitatea și teribilismul specifice vârstei, dar că este nevoie să fie atentionați asupra pericolelor pe care le poate genera un astfel de joc, de la răniri fizice până la probleme de sănătate mintală.

Am sesizat existența lui și am luat măsuri împotrivă. Dar ține de noi toți, parteneri în educarea copiilor, să îl oprim. Am identificat ‘jucători’ printre elevi. Răspunsul a fost clasic…știe și mama. Refuz să cred că mama e de acord ca fiul/fiica să se rănească deliberat!”, a scris Liliana Nicoleta Stanciu, cadru didactic la Liceul Tehnologic “Vasile Juncu” Miniş.