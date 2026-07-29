Sport

Provocarea la care au fost supuși Boutoutaou și Labonne înainte de Auda – FCSB: „E vrăjeală!”. Video

Mihai Stoica e convins că FCSB va trece de Auda în turul 2 preliminar Conference League, iar la echipă domnește buna dispoziție. Boutoutaou și Labonne au fost puși la o provocare inedită
Cristian Măciucă
29.07.2026 | 14:03
Provocarea la care au fost supusi Boutoutaou si Labonne inainte de Auda FCSB E vrajeala Video
ULTIMA ORĂ
Provocarea la care au fost supuși Boutoutaou și Labonne înainte de Auda - FCSB: "E vrăjeală!". FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB e condamnată să câștige în Letonia pentru a trece de Auda și a se califica în turul 3 preliminar Conference League. Roș-albaștrii, în frunte cu nou-veniții Aymen Boutoutaou și Ronny Labonne, s-au distrat copios înaintea meciului de la Riga.

Boutoutaou și Labonne nu s-au lăsat păcăliți de provocarea de la FCSB

FK Auda – FCSB este cel mai important meci al startului de sezon pentru echipa lui Marius Baciu. Roș-albaștrii sunt condamnați să întoarcă rezultatul din tur pentru a se califica. La București, letonii au câștigat cu 3-2. Manșa secundă a „dublei” din turul 2 preliminar Conference League e programată joi, 30 iulie, de la ora 19:00. Partida nu va fi transmisă la TV și va putea fi urmărită pe VOYO.

ADVERTISEMENT

Înainte să facă deplasarea în Letonia, jucătorii lui Baciu s-au distrat în sala de forță. Mai mulți jucători, printre care și nou-veniții Aymen Boutoutaou și Ronny Labonne, au fost supuși unei provocări, dar puțini s-au lăsat păcăliți. Roș-albaștrii au fost puși să oprească cronometrul la secunda 3. Cronometrul era însă deja fixat la 3.

Primul testat a fost Aymen Boutoutaou. În timp ce pedala pe o bicicletă în sala de fitness, francezul cu origini algeriene a scăpat de păcăleală cu ajutorul puștiului Dăncuș. „Vrăjeală!”, a intervenit, rapid, fundașul central. Au urmat apoi Andre Duarte, Ronny Labonne și Mihai Toma. Niciunul nu a căzut însă în capcană, spre amuzamentul colegilor din jur.

ADVERTISEMENT
Scădere bruscă în sondaje pentru Péter Magyar: Cum a zdruncinat „Afacerea Judit Polgár”...
Digi24.ro
Scădere bruscă în sondaje pentru Péter Magyar: Cum a zdruncinat „Afacerea Judit Polgár” scena politică de la Budapesta

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de FCSB (@fcsbofficial)

FCSB, fără trei oameni de bază în Letonia

FCSB a plecat în Letonia miercuri, 29 iulie, cu o zi înaintea meciului cu FK Auda. Din nefericire, trei jucători importanți nu au urcat în avionul de Riga. Aceștia sunt David Miculescu, Siyabonga Ngezana și Ofri Arad. Toți trei sunt indisponibili din cauza problemelor medicale. Nici Joao Paulo nu este la capacitate maximă după revenirea de la CM 2026 și are toate șansele să înceapă meciul pe banca de rezerve. Dacă va trece de Auda, FCSB va da piept cu învingătoarea „dublei” dintre Dinamo Tirana și NK Aluminij (1-1).

ADVERTISEMENT
Cristiano Ronaldo ar fi invitat doar trei fotbaliști la nunta cu Georgina Rodriguez!...
Digisport.ro
Cristiano Ronaldo ar fi invitat doar trei fotbaliști la nunta cu Georgina Rodriguez! Au apărut numele
1,72 este cota Betano pentru „FCSB se califică” la Auda - FCSB
Cei trei fotbaliști pe care Cristiano Ronaldo i-ar fi invitat la nunta cu...
Fanatik
Cei trei fotbaliști pe care Cristiano Ronaldo i-ar fi invitat la nunta cu Georgina Rodriguez. Nimeni nu se aștepta la asta
Mircea Lucescu, omagiat în ziua în care ar fi împlinit 81 de ani!...
Fanatik
Mircea Lucescu, omagiat în ziua în care ar fi împlinit 81 de ani! Un festival de tradiție din România, gest superb pentru legendarul antrenor
Câți bani ia Universitatea Craiova dacă ajunge în Champions League! Sumă fabuloasă pentru...
Fanatik
Câți bani ia Universitatea Craiova dacă ajunge în Champions League! Sumă fabuloasă pentru campioana României
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
107 de milioane de lei! Fostul patron de la FCSB are un succes...
iamsport.ro
107 de milioane de lei! Fostul patron de la FCSB are un succes imens
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!