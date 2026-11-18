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Mihai Stoica a marcat un nou moment de disciplină strictă, anunțând pe rețelele de socializare că se află la doar câteva minute distanță de finalizarea unui post negru bazat exclusiv pe apă (water fasting) cu o durată de 72 de ore. Fostul oficial al „roș-albaștrilor” a avut recent probleme serioase de sănătate.

Mihai Stoica, aproape de îndeplinirea unei noi provocări extreme după ce a părăsit FCSB

de la precedenta revenire. Fostul oficialul al bucureștenilor își vede acum de propria viață, pe lângă aparițiile în studiourile emisiunilor TV. Recent, MM a publicat o imagine cu un cronometru care indica 71:50:51 (ziua 3 din 3, 99%). Acesta a recunoscut că starea sa emoțională nu părea favorabilă, însă a insistat să ducă procesul la capăt pentru a-și demonstra că deține controlul, asemeni antrenamentelor efectuate în absența energiei sau a reprizelor de 7 minute petrecute în apă înghețată. El a ținut să împărtășească această realizare cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale.

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„Sunt foarte aproape de închiderea unui nou water fasting, de data asta de doar 72 ore. Deși starea emoțională nu părea să-mi permită să-l duc la bun sfârșit, am insistat pentru a-mi demonstra că rămân oricând în control. Așa cum se întâmplă când stau reprize de 7 minute în apă înghețată sau când fac sport chiar dacă n-am energie. Pentru mine, câștigul e imens. Pe multe planuri. Dacă voi, care citiți, veți fi interesați, revin cu detalii despre cum îl întrerup și care simt că sunt beneficiile. Succint. P.S. Fără comentarii off topic vă rog”, a transmis Mihai Stoica pe contul său.

Ce probleme de sănătate are, de fapt, Mihai Stoica

În ultima perioadă, problemele de sănătate ale lui Mihai Stoica s-au amplificat. Fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit în exclusivitate la „MM la FANATIK” că . MM a punctat că aceste afecțiuni datează încă de pe vremea când activa la Oțelul, avertizând că stresul intens contribuie la degradarea sănătății. El a mai fost depistat cu o problemă. Săptămâna trecută, în timpul unei emisiuni live la TV, Mihai Stoica a avut un gest bizar.

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Mai exact, el i-a reproșat lui Aurel Țicleanu, care bătea cu degetul în birou, să se oprească. „Te rog frumos, nu mai bate ritmul. Mă deranjează. Sufăr de o nouă afecțiune!”, a spus la . (ura față de sunet), o tulburare neurologică sau psihologică caracterizată printr-o reacție emoțională și fizică extrem de intensă la anumite sunete obișnuite, produse de alte persoane. Pentru o persoană cu misofonie, anumite sunete pot declanșa un sentiment copleșitor de furie, iritare, dezgust sau panică.