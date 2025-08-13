Provocări înainte de summitul Trump – Putin. De ce a fost stabilită cu greu locația întâlnirii

Înainte de summitul Trump – Putin, organizatorii au întâmpinat mai multe provocări. Una dintre ele a fost chiar locul întâlnirii, care a rămas statul Alaska. A existat, însă, o problemă și în acest sens.

ADVERTISEMENT

Problema întâmpinată înainte de întâlnirea Trump – Putin

Oficialii americani au făcut tot posibilul să caute și să rezerve un loc pentru dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Aceștia au descoperit, însă, o mare problemă, și anume că vara reprezintă sezonul de vârf în Alaska.

Din acest motiv, există foarte puține opțiuni disponibile și echipate pentru găzduirea celor doi președinți, potrivit . Atunci când unii locuitori din Alaska au aflat despre summit, unii dintre au început să contacteze aliații președintelui cu o propunere inedită. Mai exact, aceștia s-au oferit să le pună celor doi lideri mondiali propriile locuințe pentru summit.

ADVERTISEMENT

Nu se știe, însă, dacă ofertele au ajuns și la oficialii de la Casa Albă. Aceștia au apelat la locații din Juneau, capitala statului Alaska, dar și la alte orașe, precum Anchorage şi Fairbanks. Organizatorii au realizat că singurul oraș care oferea cele mai bune opțiuni pentru întâlnire era Anchorage.

Pentru , doar baza militară Elmendorf-Richardson, aflată la marginea nordică a orașului, îndeplinea cerințele de securitate. Cu toate acestea, Casa Albă spera să nu se ajungă la găzduirea liderului rus și a anturajului acestuia într-o facilitate militară din SUA. Se pare că acest loc a fost stabilit, totuși, pentru întâlnirea de vineri.

ADVERTISEMENT

Aceasta este prima întâlnire dintre un lider SUA și al Rusiei în mai bine de patru ani. Se fac pregătiri intense pentru summit, mai ales că întâlnirea nu a fost stabilită cu mult timp în urmă.

ADVERTISEMENT

Marți, secretatul de stat Marco Rubio și ministrul de externe Serghei Lavrov au discutat “anumite aspecte ale pregătirii”, potrivit Ministerului rus de Externe.

ADVERTISEMENT

Cum vede Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin și de ce a fost ales statul Alaska

Președintele american a declarat că va aborda întâlnirea cu omologul său rus ca pe o sesiune de testare. Acesta a transmis că nu are prea multe așteptări în avans privind modul în care va decurge.

“Preşedintele simte că trebuie să-l privească pe acest om de cealaltă parte a mesei. Trebuie să-l vadă faţă în faţă. Trebuie să-l asculte în particular. Trebuie să-l evalueze uitându-se la el”, a declarat Marco Rubio, marţi dimineaţă, într-un interviu radio cu Sid Rosenberg.

Statul Alaska a fost ales ca loc pentru întâlnire după multe negocieri. De altfel, nu au fost prea multe opțiuni potrivite pentru acest summit, ținând cont de mandatul de arestare pentru crime de război, emis Curtea Penală Internaţională în 2023, pe numele președintelui rus.

Acesta este motivul pentru care Rusia nu a ales o destinație europeană, cum ar fi Viena sau Geneva. În aceste orașe, liderii americani și ruși s-au întâlnit și în perioada Războiului Rece. Putin a propus, ca locație, Emiratele Arabe Unite. Casa Albă spera să fie evitată, însă, o altă călătorie lungă în Orientul Mijlociu, după vizita din mai a președintelui Trump.

S-ar fi luat în considerare și Ungaria ca loc de întâlnire, unde premierul Viktor Orban este apropiat atât de Trump, cât și de Putin. În cele din urmă, opțiunea cea mai bună a rămas statul Alaska din SUA.

Americanii, surprinși că Putin a acceptat să vină în SUA

Unii oficiali din SUA au fost surprinși că Putin a acceptat să vină pe teritoriu american. Până în secolul al XIX-lea, Alaska a fost teritoriu rus.

“Mi s-a părut foarte respectuos faptul că preşedintele Rusiei vine în ţara noastră, în loc să mergem noi în ţara lui sau chiar într-un loc terţ”, a declarat Trump zilele trecute.

John Bolton, fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, nu a fost la fel de surprins. “Singurul loc mai bun pentru Putin decât Alaska ar fi dacă summitul ar avea loc la Moscova. Aşadar, cred că aranjamentul iniţial este o mare victorie pentru Putin”, a spus el.

Ultima dată când a avut loc o întâlnire dintre un președinte american și unul rus a fost în 2021, la summitul președintelui Joe Biden de la Geneva. Aceasta a fost planificată cu mai multe luni înainte. Fostul președinte SUA s-a consultat intens cu consilierii săi, dar și cu alți lideri europeni la momentul respectiv.

Înainte, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, întâlnirea dintre el și Putin a avut loc la Helsinki, în Finlanda, în 2018. Cei doi s-au întâlnit și în 2017, la summitul G20 de la Hamburg.

Pentru summitul din 15 august, Zelenski nu este așteptat în Alaska. Trump se va consulta și cu liderii europeni astăzi. Președintele american va petrece o parte din summit față în față cu Putin, în privat, doar cu traducătorii lor.

“Face parte din plan. În ceea ce priveşte celelalte aspecte practice şi logistice, voi lăsa echipa noastră să se pronunţe asupra lor când vor fi stabilit”, a explicat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Steve Witkoff a fost trimisul lui Trump în Moscova, pentru a stabili o întâlnire cu liderul rus. Rămâne, însă, necunoscut liderilor europeni ce au discutat cei doi.