Provocat de comunicatul Rapidului, Mihai Stoica a replicat cu o poză: ”O fi rasism?”

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FCSB s-a impus categoric în fața Rapidului, scor 4-1, dar meciul a fost marcat de scandări rasiste ale suporterilor ”roș-albaștri”. După joc au fost dezbateri încinse pe această temă, iar conducerea clubului din Giulești a dat un comunicat. Însă, replica a venit imediat din partea lui Mihai Stoica (61 de ani).

Mihai Stoica, răspuns după comunicatul Rapidului

Deranjat de reacția avută de rapidiști după scandările Peluzei Nord la derby-ul de pe Giulești, președintele Consiliului de Administrație al FCSB a venit cu o replică acidă pe rețelele de socializare.

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Mihai Stoica a făcut o postare cu un banner rasist al galeriei Rapidului de la o partidă împotriva FCSB-ului. Apoi, oficialul ”roș-albaștrilor” i-a ironizat pe rivalii din Grant și s-a întrebat dacă se autosesizează cineva.

Pe contul de Instagram, Mihai Stoica a urcat o fotografie în care suporterii giuleșteni afișează mesajul ”Mioare de culoare” și a scris: ”O fi rasism? Elaborăm și noi un KOMUNIKAT? Se autosesizează cineva?”.

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FCSB și Rapid, contre pe tema rasismului

În spațiu public s-a discutat extrem de intens după ce galeria celor de la FCSB a avut un cântec cu tentă rasistă la derby-ul cu Rapid. Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a explicat că , ci doar despre porecla rivalilor din Giulești, una apărută în urmă cu 40 de ani. El este convins că respectivul cântec se va auzi pe stadioane și peste 100 de ani.

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Apoi, Gigi Becali a intrat în direct și a susținut același lucru, considerând că în acest caz. Mihai Stoica a marjat și el pe aceeași idee și a explicat că decât dacă se va juca fără spectatori.

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După reacțiile oficialilor FCSB, în care a precizat că porecla de ”țigani” nu ar trebui atribuită niciunui club și a contestat transformarea ei în ceva obișnuit datorită rivalității.