Sport

Provocat de comunicatul Rapidului, Mihai Stoica a replicat cu o poză: ”O fi rasism?”

Traian Terzian
27.10.2026 | 21:05
Provocat de comunicatul Rapidului Mihai Stoica a replicat cu o poza O fi rasism
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Mihai Stoica (61 de ani), răspuns acid la comunicatul Rapidului despre rasism. Sursă foto: colaj Fanatik
S-a lăsat cu scandal la derby-ul dintre FCSB și Rapid, giuleștenii acuzându-i pe fanii ”roș-albaștrilor” de rasism. Cum a răspuns Mihai Stoica la comunicatul rivalei.
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FCSB s-a impus categoric în fața Rapidului, scor 4-1, dar meciul a fost marcat de scandări rasiste ale suporterilor ”roș-albaștri”. După joc au fost dezbateri încinse pe această temă, iar conducerea clubului din Giulești a dat un comunicat. Însă, replica a venit imediat din partea lui Mihai Stoica (61 de ani).

Mihai Stoica, răspuns după comunicatul Rapidului

Deranjat de reacția avută de rapidiști după scandările Peluzei Nord la derby-ul de pe Giulești, președintele Consiliului de Administrație al FCSB a venit cu o replică acidă pe rețelele de socializare.

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Mihai Stoica a făcut o postare cu un banner rasist al galeriei Rapidului de la o partidă împotriva FCSB-ului. Apoi, oficialul ”roș-albaștrilor” i-a ironizat pe rivalii din Grant și s-a întrebat dacă se autosesizează cineva.

Pe contul de Instagram, Mihai Stoica a urcat o fotografie în care suporterii giuleșteni afișează mesajul ”Mioare de culoare” și a scris: ”O fi rasism? Elaborăm și noi un KOMUNIKAT? Se autosesizează cineva?”.

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FCSB și Rapid, contre pe tema rasismului

În spațiu public s-a discutat extrem de intens după ce galeria celor de la FCSB a avut un cântec cu tentă rasistă la derby-ul cu Rapid. Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a explicat că nu este vorba despre nicio aluzie la vreo etnie, ci doar despre porecla rivalilor din Giulești, una apărută în urmă cu 40 de ani. El este convins că respectivul cântec se va auzi pe stadioane și peste 100 de ani.

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Apoi, Gigi Becali a intrat în direct și a susținut același lucru, considerând că nu se poate vorbi despre rasism în acest caz. Mihai Stoica a marjat și el pe aceeași idee și a explicat că astfel de cântece sau scandări nu pot fi oprite decât dacă se va juca fără spectatori.

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După reacțiile oficialilor FCSB, conducerea Rapidului a dat publicității un comunicat în care a precizat că porecla de ”țigani” nu ar trebui atribuită niciunui club și a contestat transformarea ei în ceva obișnuit datorită rivalității.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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