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Laurențiu Reghecampf a fost întrebat despre Mihai Stoica la conferința de Antrenorul a oferit un răspuns cu subînțeles pentru fostul oficial al FCSB și a explicat cum vor fi luate deciziile în cadrul clubului, inclusiv în privința transferurilor.

Reghecampf, răspuns pentru Mihai Stoica: „A zis să nu mai discutăm”

Cu o seară înainte de conferința de presă, Mihai Stoica a fost Antrenorul în vârstă de 51 de ani nu a vrut să mai discute despre fostul președinte al C.A.„Dacă MM a zis să nu mai discutăm despre el… Aveți niște note de plată. Încercăm să ne facem meseria cât mai bine. Îmi puneți în cârcă cât mai multe chestii, eu îmi conduc echipa cât mai bine. sunt cele mai importante. Le vorbesc pentru un antrenor. Și eu am nevoie de foarte mult ajutor, trebuie să știm ce facem zi de zi la teren. De aceea am hotărât ca Raul și Lukasz să vină lângă mine, lângă noi. Nu lucrează pentru mine, lucrează pentru club, au contact direct cu patronul echipei.

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Toți membrii staffului să aibă o opinie, să își asume ce fac. Avem o responsabilitate, ne vom bucura când câștigăm, vom fi cu toții vinovați când vom pierde. Asta e direcția noastră, avem standarde, avem un nivel pe care trebuie să-l respectăm, direcțiile sunt clare. Avem un patron, care are unele lucruri de care trebuie să ținem cont, să fie clar, altfel vor fi discuții contradictorii.

Nu pot să oblig patronul echipei să dea 5 milioane pe un jucător. Doar ne spunem părerea pentru un jucător. Sunt foarte multe criterii pe care le analizăm. Naționalitatea jucătorului, în primul rând. Încercăm să aducem jucători cu aceeași mentalitate, nu cu mentalități diferite.

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Încercăm să le rezolvăm și în funcție de ceea ce putem în momentul de față. Iarna e greu de adus jucători de valoare. Încercăm să ne pregătim pentru perioada de vară. Va fi mai bine pus la punct acest sistem, clar. Trebuie să analizăm, să căutăm, să îi propunem jucătorii patronului și el să decidă dacă îi aduce sau nu”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă în care au fost prezentați Raul Rusescu și Lukasz Szukala.

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Ce a spus Meme Stoica despre Reghe: „Să nu discute de mine că e temporar”

Mihai Stoica a fost deranjat de faptul că, după amicalul Chindia – FCSB 1-2, . „M-aș bucura să nu se mai discute de mine. Să nu discute Reghe de mine că e temporar, că nu i-am explicat eu lui că e temporar. Am plecat că nu era normal să rămân după ce au fost dați afară Cernat și Alin Stoica.

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Nu am discutat cu nimeni din club după ce am plecat, nu știu de ce a zis Reghe ce a zis. Nu vreau să vorbesc cu nimeni, nu e treaba mea”, a spus Mihai Stoica.