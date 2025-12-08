News

PSD a câștigat alegerile într-o comună din Dolj cu primarul pe care tot ei l-au dat afară când era la PNL. Acum se mândresc cu victoria

Situație bizară într-o comună din Dolj, unde localnicii au votat de trei ori în doi ani. Noul primar a câștigat acum din partea partidului care, în urmă cu doar șase luni, reușise să îi anuleze mandatul în instanță.
Mădălina Cristea
08.12.2025 | 15:23
Situație bizară în Dolj. Primar PNL dat afară de PSD, a devenit iar edil, de data aceasta din partea social-democraților. Sursa foto: Primăria Sopot.
Scene desprinse parcă din filmele de comedie au avut loc în comuna Sopot din județul Dolj. Locuitorii de aici au fost chemați la urne pentru a treia oară în doar doi ani, iar rezultatul este unul surprinzător.

Situație bizară în Dolj. Un primar PSD a câștigat alegerile. În urmă cu șase luni le câștigase din partea PNL

Noul primar, Costinel Busduceanu, a câștigat alegerile din partea PSD, partidul care, în urmă cu doar șase luni, făcuse tot posibilul să îi anuleze mandatul de primar, dar atunci câștigase din partea PNL. În luna mai a acestui an, Costinel Busduceanu câștigase primăria candidând din partea liberalilor.

Bucuria a fost scurtă, fiindcă Tribunalul Dolj i-a invalidat mandatul de primar, pentru că era incompatibil. Mai exact, Costinel Busduceanu era și primar ales, dar și secretar al primăriei. Cererea de invalidare venise chiar de la Prefecturi și de la PSD.

Social-democrații l-au acuzat atunci că nu are dreptul să fie primar, iar edilul s-a apărat spunând că ceruse suspendarea din funcția de secretar, dar șefii de la județ nu i-au aprobat-o la timp. Văzând că nu reușește să își îndeplinească visul, Busduceanu a schimbat tabăra. După șase luni, el s-a înscris chiar în partidul care l-a contestat, adică în PSD, și a candidat din nou. A câștigat, iar social-democrații s-au bucurat de victoria lui.

O singură familie conduce o comună din Botoșani de ani de peste 20 de ani

Alegerile de duminică au adus situații bizare și în alte colțuri ale țării. În comuna Mihai Eminescu din județul Botoșani, primăria pare să fi devenit o afacere de familie. Aici, o singură familie conduce comunitatea de aproape 20 de ani. Alegerile au fost câștigate acum de fiica fostului primar. Aceasta a preluat ștafeta după ce tatăl ei a fost nevoit să demisioneze, recunoscând că a luat mită. În trecut, fotoliul de primar a fost ocupat și de mama noii alese, funcția rămânând astfel în interiorul aceleiași familii pentru încă un mandat.

