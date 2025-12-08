News

PSD a câştigat majoritatea primăriilor la alegerile din 7 decembrie. Ce localitate a pierdut şi cum s-au descurcat candidații PNL, AUR și USR

Care a fost situația în orașele în care s-au organizat alegeri pe 7 decembrie. PSD a câștigat în majoritatea zonelor, însă cu o singură excepție. Ce au făcut candidații PNL, AUR și USR
Codrina Menţel
08.12.2025 | 10:01
PSD a câștigat în majoritatea primăriilor din țară, pe 7 decembrie: care este excepția. Cum s-au descurcat candidații PNL, AUR și USR. Foto: hepta.ro/ colaj Fanatik
Data de 7 decembrie a reprezentat ziua alegerilor nu numai în Capitală, unde a fost numit un nou primar, Ciprian Ciucu, ci și în alte 12 localități. În majoritatea s-a ales un candidat PSD, cu o singură excepție. Ce s-a întâmplat cu cei din partidele PNL, AUR și USR.

PSD a câștigat majoritatea primăriilor: care a fost excepția

În 11 comune și un oraș s-au organizat alegeri locale, unde candidații social-democrați au câștigat. PSD-ul a câștigat 10 din cele 12 poziții de primar. A pierdut doar într-un oraș, acolo unde a câștigat un membru PNL. În același timp, USR a avut doar un candidat în cele 12 localități. Acesta a obținut, în Iași, 1,50% (48 de voturi). Pe de altă parte, AUR nu a câștigat nimic.

Așadar, PSD-ul a pierdut doar în județul Sibiu, mai exact în comuna Cârța. Acolo, candidatul PNL a terminat cu un scor de 66,19% (417 voturi), pe când PSD-ul a luat doar 33,81% (213 voturi). Social-democrații au avut, însă, victorii categorice, unde au luat peste 50%.

Este vorba de comuna Remetea (Bihor), unde candidatul PSD a luat 76,8%, în Caraș Severin a luat 67,23%, Constanța 65,13%, Dâmbovița 67,40%, Dolj 77,27%, Iași 57,12% și în Maramureș 53,58%.

Ce s-a întâmplat în cazul PNL, AUR și USR

Între timp, PNL a luat poziția a doua după numărarea voturilor, în majoritatea cazurilor, excepție fiind comuna Cârța, județul Sibiu, acolo unde liberalul Eduard Andrei Maniți a obținut locul 1 cu 66,19% (417 voturi).

Candidații AUR nu au reușit să treacă mai sus de poziția a treia. Un candidat AUR a reușit să obțină, cel mai mult, 14,36% (476 de voturi), în Poienile de sub Munte, județul Maramureș. USR a avut doar un singur candidat. Iulian Toșcuță a obținut în comuna Mihai Eminescu din județul Iași 1,50% (48 de voturi).

Comuna Mihai Eminescu este și singura în care duminică, 7 decembrie, a câștigat o femeie. Este vorba despre Andreea Cristina Alecu-Gireadă (PSD) care a câștigat alegerile de aici cu 41,54% (1.330 voturi).

