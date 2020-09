PSD a depus la DNA înregistrările cu Nicușor Dan. De ce este acuzat candidatul dreptei unite

Consilierul primarului PSD al sectorului 4 a depus la DNA înregistrările în care Nicușor Dan ar purta o convorbire compromițătoare pe tema demolării clădirii deținute de controversatul om de afaceri Mihai Mitrache.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristian Zărescu a depus la DNA înregistrările convorbirilor cu Nicușor Dan pe tema controversată a demolării clădirii deținută de afaceristul supranumit „Câine”.

Nicușor Dan este acuzat de social democrați că a făcut jocurile afaceristului Mitrache, cel care construise ilegal pe spațiul public, obligând Primăria să-i demoleze „opera”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

PSD a depus la DNA convorbirea cu Nicușor Dan, în care l-ar fi apărat pe afaceristul „Câine”

„Mi-au pus câteva întrebări, Nu pot să dau mai multe amănunte. Mi-au pus câteva întrebări legate de modalitatea în care au fost făcute aceste înregistrări. Deocamdată mi-au cerut să pun la dispoziţie aceste înregistrări”, a declarat Zărescu la ieşirea de la DNA, conform News.ro.

Politicianul a decis să pună la dispoziția procurorilor DNA toate înregistările pentru că ar fi fost amenințat de afaceristul Mihai Mitrache.

ADVERTISEMENT

Parlamentarii PSD Aida-Cristian Căruceru, Daniel Zamfir, Beatrice Tudor, Pere-Florin Manole și Șerban Nicolae au epus în 15 septembrie un denunț la DNA împotriva lui Nicușor Dan.

Social-democrații îl acuză pe „reprezentantul dreptei unite” de şantaj, luare de mită, trafic de influenţă, fals în declaraţii, spălare de bani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

O parte din aceste convorbiri „compromițătoare” a fost făcută publică de Dana Budeanu, cea care și-a declarat public susținerea pentru Gabriela Firea.

Nicușor Dan s-a apărat și spune că în convorbirea respectivă nu există nimic compromițător și îi acuză pe cei din PSD de manipulare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am încercat să corectez un abuz pe care Primăria Sectorului 4 l-a făcut, care s-a dovedit de către instanţa de judecată. Deci, un cetăţean, un proprietar de construcţie cu autorizaţie din Sectorul 4 a fost demolat abuziv de către Primăria Sectorului 4. Înainte ca el să fie demolat, a venit la mine, m-am dus cu el la Avocatul Poporului, acesta nu a preluat acest caz. Nu ştiu de ce, nu am primit explicaţii de la ei. Am contactat Primăria Sectorului 4, l-am sunat direct pe primar, am vorbit, le-am spus atenţie, faceţi un mare abuz. Nu au făcut nici ei nimic, am mers în instanţă cu Asociaţia Salvaţi Bucureştiul de partea persoanei care a fost abuzată şi am avut câştig de cauză definitiv la Curtea de Apel Bucureşti”, s-a apărat Nicuşor Dan.

Cu toate acestea, Nicușor Dan nu a convins pe toată lumea cu explicațiile sale. Cristian Tudor Popescu, un contestatar cunoscut al PSD, a scris un editorial prin care a pus sub semnul întrebării credibilitatea lui Nicușor Dan în toată această chestiune.