Partidul Social Democrat (PSD) a depus propria moțiune de cenzură contra Guvernului condus de Florin Cîțu.

Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele formațiunii, a fost cel care a făcut anunțul. Acesta a lansat un nou tir de acuzații la adresa actualului Executiv.

La rândul său, liderul PSD, Marcel Ciolacu, i-a invitat pe cei de la USR PLUS și AUR să voteze moțiunea pentru ca ”Guvernul Cîțu să plece cât mai repede”.

PSD a depus o moțiune de cenzură contra Executivului Cîțu: ”Vrem ca acest guvern incompetent să plece acasă”

Potrivit spuselor lui Sorin Grindeanu, PSD a depus împotriva Guvernului Cîțu după ce soarta moțiunii USR PLUS a devenit neclară pe fondul deciziei CCR care a ar fi stabilit că există conflict constituțional între Guvern și Parlament.

Prim-vicepreședintele PSD dă asigurări că moțiunea este una legală care dispune de 157 de semnături. De asemenea, Sorin Grindeanu a spus că a avut deja discuții cu AUR.

În ceea ce privește planul pe termen lung, social-democrații spun că văd o singură soluție pentru ieșirea din criză: alegerile anticipate.

”PSD a depus moțiunea de cenzură intitulată ”Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor. Jos Guvernul Cîțu”. Vom propune un program pentru citire și pentru vot, astfel încât să facem ca acest guvern incompetent să plece acasă.

CCR a decis că există conflict constituțional între Guvern și Parlament, astfel încât sesizarea Guvernului a fost admisă. Am spus că dacă Curtea va constata un conflict, atunci PSD va depune o moțiune. Asta am făcut. Cealaltă moțiune are probleme

Știu că președintele partidului a avut discuții cu președintele AUR și sperăm după masă sau când consideră cei doi președinți să convoace Biroul Permanent, să-l convoace.

Noi am depus o moțiune legală, cu 157 de semnături PSD, care îndeplinește toate condițiile. Dincolo de declarații, știu că e Congres la USR PLUS, știu că e bătălie internă, dar au spus că vor vota moțiunea. Noi am spus că dacă se va ajunge la vot în plen vom vota moțiunea USR AUR. Ne așteptăm la același tratament.

Acest guvern incompetent trebuie să plece acasă, președintele poate catadicsește să intre în rolul de mediator, să cheme partidele la Cotroceni pentru consultări.

Noi vedem o singură soluție, alegeri anticipate.”, a spus Sorin Grindeanu, într-o declarație la Parlament.

Marcel Ciolacu invită USR PLUS și AUR să voteze moțiunea

După anunțul depunerii moțiunii de cenzură, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a invitat ”colegii” din USR PLUS și AUR să se alăture demersului de înlăturare a Executivului Cîțu de la Palatul Victoria.

”Îi invit pe colegii mei de la USR PLUS și AUR să vină să voteze această moțiune. Propunem un calendar strâns: joi citirea moțiunii și luni vot pentru ca Guvernul Cîțu să plece cât mai repede. Nu mai are rost să ne ascundem după o moțiune neconstituțională”, a declarat Marcel Ciolacu, într-o conferință de presă.