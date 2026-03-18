PSD atacă PNL, USR şi AUR, după respingerea ajutoarelor pentru pensionari şi copii: „Şi-au dat mâna pentru sărăcirea şi umilirea românilor”

PSD Bucureşti a taxat dur votul PNL, AUR şi USR la amendamentele social-democraţilor privitoare la majorarea indemnizației de handicap pentru copiii cu dizabilități, dar şi a ajutorului pentru pensionari. Respingerea acestora în comisiile reunite pentru buget a stârnit un adevărat scandal în Parlament.

Amendamentul privind ajutorul pentru pensionari, respins la diferenţă de trei voturi

Amendamentul de alocare a unui ajutor unic pentru pensionari a picat cu doar trei voturi, în condiţiile în care pentru includerea sa în buget au votat 23 de parlamentari, 19 au votat împotrivă, unul s-a abținut, iar 8 parlamentari prezenți (cei de la AUR) nu au votat. Potrivit regulamentului, era nevoie de minimum 26 de voturi pentru ca amendamentul să fie adoptat.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi, când PNL, USR și AUR și-au dat mâna pentru sărăcirea continuă și pentru umilirea românilor, este nu doar revoltător, ci și în totală contradicție cu grija pe care trebuie să o avem pentru oamenii care au cea mai mare nevoie de ajutor, mai ales în vremurile pe care le trăim”, a transmis PSD Bucureşti.

Daniel Băluţă: „A bloca ajutoarele înseamnă ipocrizie și dispreț la adresa oamenilor”

Votul de miercuri din comisie îi afectează şi pe copiii cu dizabilităţi, care astfel nu vor mai beficia de o mărire a indemnizaţiei de handicap, aşa cum era prevăzut în proiectul social-democraţilor.

„A bloca ajutoarele pentru copiii cu dizabilități și sprijinul pentru aproape 3 milioane de pensionari înseamnă ipocrizie și dispreț la adresa oamenilor. Fără niciun argument legal, PNL, USR și AUR au aruncat la gunoi orice urmă de solidaritate și empatie, dovedind că, în fapt, sunt interesați doar de beneficiile personale, nu de asigurarea unui trai decent pentru cei vulnerabili”, a declarat Daniel Băluţă.

„Oamenii trebuie respectați, nu ignorați”

de atitudinea celor trei partide, care prin votul lor au respins măsuri de protecţie sociale care vizează persoane vulnerabile, deşi ministrul muncii, Florin Manole, a prezentat argumente concrete pentru aprobarea amendamentului.

„Partidul Social Democrat a propus, prin aceste amendamente, măsuri de bun-simț pentru cei care au nevoie de ajutor, nicidecum privilegii: sprijin pentru copiii cu dizabilități, care duc zi de zi o luptă pe care mulți dintre noi nici nu ne-o putem imagina, precum și ajutor pentru bunicii noștri, care își drămuiesc cu greu fiecare leu pentru medicamente și alimentele necesare traiului de zi cu zi. Îmi este greu să înțeleg cum cele trei partide, trimise de români în Parlament, au putut spune NU unor asemenea măsuri de protecție socială absolut necesare.

Fac, pe această cale, un apel la responsabilitate și la depășirea deciziilor politice de moment, pentru că oamenii trebuie respectați, nu ignorați. Partidul Social Democrat va continua să lupte pentru cei care au cea mai mare nevoie de ajutor, mai ales acum, când viața este tot mai grea, ca urmare a creșterilor de taxe impuse de actualul guvern”, .