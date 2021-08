PSD dă Guvernul în judecată pentru că limitează amploarea demonstrațiilor. Restricțiile din România, printre cele mai reduse din Europa

PSD a deschis o acțiune la Curtea de Apel București prin care cere să anuleze deciziile prin care Guvernul a impus și a menținut restricția ca numărul de participanți la proteste sau alte demonstrații este limitat la 500 de persoane, respectiv 100, în funcție de situația epidemiologică.

Social-democrații susțin că, în condițiile în care de la 1 august este permisă organizarea de festivaluri cu până la 75.000 de persoane, limitarea în cazul protestelor reprezintă o modalitate de a bloca manifestațiile de amploarea împotriva Guvernului.

Numai că, în momentul de față, România are printre cele mai permisive reguli privind protestele de stradă din întreaga Europă. În plus, compararea numerelor are o relevanță limitată în condițiile în care pentru evenimentele culturale de mare amploare sunt impuse norme de prevenție suplimentare, precum accesul pe bază de vaccinare sau testare.

PSD amenință cu un concert în fața Cotrocenilor

a Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), din 27 iulie, permite „organizarea de mitinguri şi demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și cu un număr de maximum 500 de persoane dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori.”

Social-democrații cer Curții de Apel să anuleze cele două praguri care vizează demonstrațiile. „În cererea PSD se menţionează faptul că, ‘dacă situaţia epidemiologică concretă permite relaxarea, organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale cu participarea a cel mult 75.000 de spectatori, cu purtarea măştii de protecţie, este disproporţionată limitarea organizării de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 500 de persoane’. Astfel, printre măsurile necesare prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, Guvernul României ‘include şi restricţii destinate celor care i-ar contesta activitatea politică’”, se spune într-un comunicat al PSD.

Cererea în anulare depusă de PSD invocă și vicii de formă ale hotărârilor de guvern prin care au fost confirmate propunerile CNSU, precum lipsa unei evaluări de impact a măsurilor propuse, lipsa studiilor şi analizelor ştiinţifice cu privire la efectele sociale şi politice.

Nemulțumirea social-democraților era ceva mai veche, fiind exprimată chiar de către președintele partidului, Marcel Ciolacu. „Ai voie să faci concerte cu 75.000 de oameni, ai voie să faci congrese de mii de oameni în sală, dar să vii să protestezi împotriva guvernului, la Cotroceni, de exemplu nu au voie mai mult de cinci sute. Şi atunci o să am o discuţie cu colegii mei, în cazul în care rămâne această aberaţie, până la urmă, o să propun să facem un congres al PSD-ului în faţă la Cotroceni. Dacă congrese avem voie nelimitat, nu facem miting, facem congres sau concert”, spunea Ciolacu, la 28 august.

În România se poate huidui mai mult

La o comparație cu situația din alte state din Uniunea Europeană din punctul de vedere al limitării adunărilor publice, România este una dintre țările cu restricțiile cele mai reduse. Doar în Lituania și Olanda nu există o limită impusă pentru demonstrațiilor publice, iar numai în Estonia, Italia și Slovenia limita superioară a participanților trece de 1.000 de persoane.

România se află într-un grup restrâns de țări UE în care numărul participanților la o demonstrație publică depășește 100 și poate ajunge la maxim 1000, alături de Austria, Danemarca și Polonia. Limita este până într-o sută inclusiv în Cipru, Franța, Irlanda, Letonia, Suedia și Ungaria. De exemplu, Franța a redus pragul de la 1.000 la 50 de persoane din cauza răspândirii variantei Delta. Restricția nu i-a împiedicat pe francezi să iasă cu zecile de mii în stradă la de a condiționa accesul în anumite spații publice de certificatul de vaccinare.

În țări precum Germania, Grecia, Slovacia sau Spania protestele sunt practic imposibile deoarece adunările publice nu pot fi mai mari de zece persoane.

Diferențele dintre un concert și un protest

O altă explicație pentru diferența de tratament între evenimentele culturale și demonstrațiile publice este legată de faptul că la acestea din urmă controlul autorităților privind respectarea normelor sanitare este minim. Astfel, pentru evenimentele culturale sau cele private numărul participanților poate fi mai mare dacă participanții sunt vaccinați sau au făcut recent un test ori au trecut recent prin boală. De exemplu, dacă participanții la o nuntă nu sunt vaccinați sau testați, limita este de 150 de persoane. Limita ajunge la 400 de persoane dacă toți participanții sunt vaccinați, testați sau trecuți prin boală.

În schimb, participarea la un miting sau protest nu este condiționată de niciun document medical, iar practica de până acum a arătat că respectarea normelor de prevenție a fost sporadică. De asemenea, nu există niciun spațiu delimitat, în funcție de a cărui suprafață să se stabilească numărul participanților astfel încât să fie respectată o distanță minimă.

Ce recomandă Organizația Mondială a Sănătății

Organizația Mondială a Sănătății a elaborat un ghid încă de la începutul pandemiei în ce privește adunările publice. În , se spune că există diferențe în conceptul de „adunare publică” care nu țin neapărat de numărul participanților. Alți factori de care ar trebui să se țină seama sunt cei legați de riscul epidemiologic al fiecărui eveniment în parte și de capacitatea de răspuns a sistemului sanitar în cazul unui număr mare de infectări.

„Când organizatorii și autoritățile sanitare hotărăsc dacă să țină sau nu o adunare publică, ar trebui să determine ce reprezintă un risc acceptabil și ce măsuri adiționale ar trebui implementată pentru a limita riscurile (…) În orice caz riscul ar trebui evaluat în contextul caracteristicilor cunoscute ale Covid-19, ale severității și transmisibilității sale și a eficienței măsurilor de prevenire sau reducere a transmiterii. Nivelul solicitării în care se află deja sistemul local de sănătate și solicitarea suplimentară pe care o adunare publică ar putea să o determine asupra sistemului trebuie și ele luate în seamă”, se arată în documentul citat.