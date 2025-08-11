PSD decide azi dacă iese sau nu de la guvernare. Nemulțumirile social-democraților au atins culmi înalte, atât central, cât și local

Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte luni, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a decide dacă iese sau nu din actuala coaliție de guvernare. Liderii social-democrați sunt extrem de deranjați de atitudinea colegilor de guvernare, atât în ceea ce au privit funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, cât și tăierea banilor de investiții și renunțarea la oameni din teritoriu.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat săptămâna trecută . „Fitilul” a fost funeraliile regretatului lider al PSD, iar flacăra s-a aprins în urma tuturor deciziilor luate de colegii de guvernare.

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional pentru ziua de luni, în vederea analizării situaţiei create în interiorul coaliţiei de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu.

În opinia PSD, acţiunile şi declaraţiile recente ale unor membri ai coaliţiei, contrare obligaţiilor legale şi normelor de conduită instituţională, afectează nu doar relaţiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci şi echilibrul necesar în funcţionarea Guvernului”, a scris Grindeanu pe .

Funeraliile lui Ion Iliescu, punctul de pornire

Liderul PSD a mai spus că, indiferent de ideologii sau interpretări istorice, considerația față de stat trebuie să primeze, la fel cum normele constituționale și memoria istorică ar trebui să prevaleze în viața politică.

„Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost şef de stat nu este o chestiune opţională, ci o responsabilitate instituţională. Reuniunea Biroului Permanent Naţional are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcţionării coaliţiei de guvernare şi stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiţii de respect reciproc şi corectitudine politică.

PSD rămâne angajat în susţinerea unei guvernări stabile, în interesul cetăţenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credinţă şi dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcţii politice durabile”, a spus Grindeanu.

Pierderea beneficiilor, motiv de nemulțumiri

Alte nemulțumiri ale PSD se referă și la . Printre ele se numără oprirea investițiilor prin programul „Anghel Saligny”, naționalizarea pilonului doi de pensii și tăierea unor privilegii importante în rândul pensionarilor.

„Aici la noi, problema acum nu este așa de ușoară. Eu văd un impact foarte mare, este o fierbere foarte mare în teritoriu. Vom vedea ce spun colegii noștri din teritoriu și după care ne vom exprima. Sunt foarte supărați asupra acestor atitudini și asupra acestei percepții.

Noi am avut anumite solicitări și la pachetul 1 de măsuri, vă aduceți foarte bine aminte, care nu au fost luate în calcule. Și acele solicitări trebuie să ajungă pe masa discuțiilor în cadrul Coaliției, pentru că PSD, totuși are un număr important de parlamentari care susține acest Guvern”, a declarat Marius Budăi, fost ministru al Muncii.