PSD, despre măsurile de plafonare a prețului produselor alimentare: ”Apare dovada stabilizării”

După ce în mass-media au apărut numeroase controverse legate de , Kaufland a denunțat o anchetă Antena3CNN în care se precizează că prețurile la alimente au crescut semnificativ în ultimele luni.

PSD, despre măsurile de plafonare a prețului produselor alimentare

În octombrie 2023, Antena3CNN a realizat un experiment intitulat “coșul lui Ciolacu” prin care jurnaliștii au refăcut celebrul coș de cumpărături al premierului, iar pentru produsele achiziționate la acea dată au plătit suma 93,49 lei.

Zilele trecute, Antena3CNN a repetat experimentul sub titlul ”Cu cât s-a scumpit coșul lui Ciolacu” de cumpărături, în ultimele nouă luni.

„Am pus în coș aceleași produse”, au spus jurnaliștii care au subliniat că au descoperit o creștere de prețuri de 15%.

Reprezentanții Kaufland, unul dintre marile lanțuri de retail, au infirmat datele furnizate de jurnaliști despre care au spus că ”nu sunt conforme cu realitatea și duc în eroare telespectatorii”.

Potrivit lor, pentru produsele pe care șeful Executivului le-a achiziționat, în octombrie 2023, cu suma de 93,49 lei, în prezent, un român scoate din buzunar suma de 94,95 lei, cu numai 1 leu și 46 de bani în plus.

”Conform analizei interne realizate în baza prețurilor din sistem, aplicate produselor la care faceți referire, diferența sumei totale este foarte mică: de la 93,49 lei, în octombrie 2023, la 94,95 lei, în prezent. Astfel, vorbim de o difernță de preț de doar 1 leu și 46 de bani.

De asemenea, atragem atenția că anumite produse achiziționate de dumneavoastră, nu sunt identice precum cele menționate pe bonul de cumpărături ale domnului Premier. În plus, vă rugăm să aveți în vedere că anul trecut, în luna octombrie, merele erau în plin sezon, ceea ce implică un preț diferit față de luna iulie, când suntem în extrasezon pentru acest produs. Mai mult, anumite produse de bază precum zahărul, uleiul sau ouăle au înregistrat chiar reduceri de preț”, au transmis reprezentanții Kaufland.

”Impactul în economie a fost unul simțitor”

La rândul lor, la produse alimentare își reconfirmă astfel efectul pozitiv pentru români prin stabilizarea prețurilor și eliminare a speculei.

”Impactul pozitiv al limitării adaosului comercial la alimente este confirmat și de realitatea din marile lanțuri de retail care admit o stabilizare a prețurilor la cosul de baza alimentele din coșul de bază al românilor” afirmă PSD.

La nivel european, România a ajuns la cel mai scăzut nivel al prețurilor la alimente și băuturi nealcoolice, potrivit datelor Eurostat.

Acestea arată că România are prețuri la bunuri și servicii cu 40% sub media europeană, în timp ce la categoria “Alimente și băuturi nealcoolice” prețurile din țara noastră sunt cu 74% sub media europeană.

”Protejarea puterii de cumpărare a românilor prin măsurile de plafonare introduse repetat de guvernul Ciolacu în diferite piețe au dus la creșterea consumului privat cu 8% în mai 2024, față de mai 2023. Astfel și impactul în economie a fost unul simțitor, rata inflației scăzând în luna mai 2024 la 4,9%” a transmis PSD.