PSD face un pas înapoi înainte de turul 2. Motivul pentru care partidul nu susține niciun candidat

PSD a decis, în mod oficial, că nu va susține public niciunul dintre cei doi candidați care au ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Liderii formațiunii au decis că cea mai corectă variantă este ca fiecare român să voteze după propria conștiință, fără să fie influențat în niciun fel de partidele politice ieșite din joc.

Decizia a fost luată luni, în cadrul Consiliului Politic Național al PSD. Social-democrații au transmis că nu vor da nicio indicație de vot membrilor și simpatizanților, lăsând libertatea totală de alegere. Potrivit liderului PSD Marcel Ciolacu, această decizie a venit după o discuție avută cu mai mulți social-democrați care au experiență politică și care au fost de acord.

„O decizie pe care am luat-o, la propunerea a foarte multor colegi cu experienţă politică din interiorul partidului, este de a nu susţine public unul dintre cei doi candidaţi din turul doi. Fiecare simpatizant al PSD va vota cum doreşte, după propria conştiinţă.

Un lucru care mi se pare corect. Chiar am citit o postare a fostului preşedinte al României, nu am crezut că o să ajung să îl şi invoc şi să îi dau dreptate, viitorul preşedinte al României are nevoie de poporul român, nu de aranjamente politice”, a declarat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, la sediul formațiunii.

Coaliția de guvernare a fost ruptă

Tot în cadrul aceleiași ședințe, liderii social-democrați au luat o decizie care va schimba complet soarta României: . Marcel Ciolacu urmează să demisioneze din funcția de prim-ministru, în timp ce miniștrii PSD vor rămâne interimari. Decizia a fost luată în contextul în care candidatul susținut de PSD-PNL-UDMR,

Pe scena politică se conturează deja noi scenarii. Liderul social-democrat a fost întrebat dacă există posibilitatea unei guvernări alături de AUR, însă a exclus din start această variantă. Oficialul a transmis că, atât timp cât el va conduce formațiunea, nu va exista o coaliție formată din cele două partide.

”Cred că viitorul preşedinte va decide, împreună cu partidele care pot crea o majoritate în Parlament, cine va guverna, cine va fi prim-ministru”, a subliniat preşedintele PSD. Social-democratul a mai explicat: ”Cât timp sunt eu preşedinte la Partidul Social-Democrat, nu va exista o guvernare PSD-AUR”.