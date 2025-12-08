News

PSD ia în calcul să ceară ieșirea USR de la guvernare. Sorin Grindeanu: „Trebuie să ținem cont de semnale”

Ana-Maria Tomescu
08.12.2025 | 08:49
Sorin Grindeanu a reacționat după eșecul înregistrat de candidatul USR, Cătălin Drulă, la Primăria Capitalei. Acesta spune că social-democrații analizează dacă ar trebui să ceară ieșirea USR de la guvernare.

PSD ar putea cere excluderea USR de la guvernare

PSD se întreabă dacă este oportun ca actuala coaliție să meargă mai departe cu aceleași patru partide (PSD-PNL-USR-UDMR) în contextul în care candidatul USR, Cătălin Drulă, a obținut circa 13% din voturi, clasându-se pe locul 4 la alegerile pentru Primăria Capitalei, organizate duminică, 7 decembrie.

„Evident, trebuie să ținem cont de semnale, de faptul că e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliției, între politicile pe care le vrem noi a fi promovate și cele pe care și le doresc cei de la USR. O să vedem cum vor evolua lucrurile”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu, despre rezultatul obținut de Daniel Băluță

Președintele PSD a vorbit și despre rezultatul obținut de Daniel Băluță la alegerile pentru Primăria Bucureștiului. El recunoaște că nu este un scor la care social-democrații se așteptau. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu amintește că PSD a obținut cele mai bune rezultate în celelalte zone ale țării unde s-au desfășurat alegeri parțiale.

„PSD are în București un scor de peste 20 la sută în acest moment. Este un scor care nu ne satisface. Nu putem să spunem că lucrurile sunt aşa cum ne-am dorit. Dar noi nu am avut Bucureştiul. PSD nu a condus Bucureştiul. Din 14 locuri, aşa cum am spus, unde au fost alegerile, noi am condus în şapte din 14, cu tot cu CJ Buzău. Şi acum suntem în 12 din 14.

E adevărat, nu poţi să compari o comună cu ce înseamnă Bucureştiul, sunt lucruri incomparabile ca şi pondere, ca şi mărime, dar spune ceva. Cei care au avut Bucureştiul au fost cei de la USR, principala forţă politică. Eu spun că nu suntem singurii care, în acest moment, trebuie să facem analiza Organizaţiei Bucureşti. Cred că şi alţii”, a adăugat șeful PSD.

Primăria Capitalei a fost câștigată de candidatul PNL, Ciprian Ciucu, obținând 36,16% din voturi. El a fost urmat de Anca Alexandrescu (21,94%), Daniel Băluță (20,51%) și Cătălina Drulă (13,90%).

