PSD îl acuză pe Nicușor Dan de minciună. ”În mandatul lui, datoriile au crescut”

PSD spune că, în realitate, în mandatul lui Nicușor Dan, datoriile primăriei au crescut cu jumătate de miliard de lei și îi solicită să înceteze să mai mintă.

PSD îl acuză pe Nicușor Dan de minciună

Social-democrații mai spun că îşi justifica lipsa de performanţă administrativă prin acuzaţia că a găsit la primărie datorii de miliarde de lei, dar după ce a fost prins cu minciuna și-a schimbat retorica.

„Nicuşor Dan îi minte de două ori pe bucureşteni în chestiunea datoriilor PMB. PSD îi solicită primarului general al Capitalei să înceteze să-i mai mintă pe bucureşteni cu privire la datoriile Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB).

După ce a fost prins cu minciuna că a rezolvat problema datoriilor primăriei, Nicuşor Dan continuă să mintă susţinând că nu s-a referit niciodată la datoriile PMB, ci la ‘situaţia financiară’ găsită la preluarea mandatului.

Există numeroase declaraţii în care primarul general îşi justifica lipsa de performanţă administrativă prin acuzaţia că a găsit la primărie datorii de miliarde de lei.

Bilanţurile publicate pe site-ul PMB arată contrariul: în mandatul lui Nicuşor Dan datoriile au crescut cu o jumătate de miliard de lei, de la 6,8 în 2020, la 7,3 miliarde de lei în 2023”, se arată într-un comunicat de presă al PSD.

Social-democraţii susțin că nu există niciun proiect major început în timpul mandatului lui Nicușor Dan care să justifice creșterea datoriei Primăriei Municipiului București.

„După mandatul lui Nicuşor Dan nu există niciun proiect major pe care să-l fi început în Capitală şi care să justifice creşterea datoriei Primăriei Capitalei.

Iar asta în condiţiile în care Nicuşor Dan a primit până la 7 miliarde lei anual de la Guvern, faţă de doar 3 miliarde lei/an în mandatul Gabrielei Firea”, se mai arată în comunicatul PSD.

joi că nu a afirmat niciodată că Primăria Municipiului București nu are datorii, ci nu are datorii curente, care să permită creditorilor să blocheze conturile.

„Trebuie să facem diferenţa. Eu nu am spus niciodată că Primăria Capitalei nu are datorii. Doar Ceauşescu nu a avut datorii, în rest, toată lumea are datorii şi e bine să aibă, ca să pui banii în dezvoltare.

Eu am spus că Primăria Capitalei nu mai are datorii curente, adică cum erau acele 165 de milioane către firma Otokar care ne-a făcut autobuzele. (…)

Eu am spus că la sfârşitul anului 2023 nu există vreo persoană fizică sau juridică care să poată să vină să (poprească conturi – n.r.), aşa cum la început de mandat erau 3 miliarde de lei”, a declarat Nicuşor Dan la .