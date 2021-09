PSD nu va vota investirea unui nou Guvern Cîțu. Social-democrații atacă dur moțiunea USR PLUS – AUR: ”E o jignire”

Partidul Social Democrat, prin vocea lui Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele formațiunii, a criticat extrem de vehement moțiunea depusă de USR PLUS și AUR.

Cel mai important partid de Opoziție se poziționează clar și în ceea ce privește un eventual vot pentru Guvernul Cîțu. După demisiile miniștrilor USR PLUS, Executivul va veni în Parlament, peste 45 de zile, pentru a cere încrederea senatorilor și deputaților.

PSD nu va vota investirea unui nou Guvern Cîțu

Sorin Grindeanu a acuzat marți de ipocrizie și a anunțat că tot guvernul trebuie să plece, nu doar premierul Florin Cîțu.

”Spunem noi de câteva zile și clamăm, și cerem public ca USR PLUS să iasă din ipocrizie! Să se hotărască dacă vor la guvernare sau sunt în opoziție.

Totodată, tot astăzi, mai vedem un lucru, că oficial USR PLUS pleacă de la guvernare, dar rămân totodată la guvernare cu eșaloanele 2 și 3.

Cu alte cuvinte, USR PLUS spune cam așa, adio, Cîțu, dar rămân cu tine. Aflăm azi cum conducerea USR PLUS a decis că secretarii de stat USR PLUS, șefii de agenții, prefecții, subprefecții, toți soldățeii de la partid nu demisionează, rămân în continuare conectați la banul public și la resursele țării – cum vine asta, domnilor de la USR PLUS!?

Demisiile nu au fost încă acceptate. Această imagine de azi e cea mai grăitoare dovadă a unu circ ordinar, marca USR PLUS în care au cooptat și AUR. PSD nu va intra în acest circ al USR și PNL”, a spus Grindeanu, marți, la sediul PSD.

Oficialul PSD nu a vrut să comenteze boicotul PSD la stabilirea unui calendar al moțiunii de cenzură depuse de USR PLUS și AUR. În schimb, Grindeanu a susținut însă că PSD va vota împotriva guvernului Cîțu când acesta va veni în Parlament pentru votul de încredere după schimbarea compoziției politice.

PSD atacă dur moțiunea USR PLUS – AUR: ”E o jignire”

Grindeanu a mai anunțat că liderii au decis, după ședința de urgență de marți, că vor vota moțiunea de cenzură împotriva guvernului Cîțu, dacă va ajunge în plen, chiar dacă consideră documentul drept o jignire.

Prim-vicepreședintele PSD i-a atacat din nou pe liderii USR PLUS, spunând că nici în ultima clipă nu se poziționează tranșant, ci doar încearcă să-și negocieze noi condiții de rămânere la guvernare, cu sprijinul PSD.

”Vreau să o spun tranșant, cât se poate de clar: PSD va vota împotriva acestui guvern. Pe de altă parte, o spunem cât se poate de răspicat că moțiunea Alianței USR PLUS AUR este o jignire, este o moțiune care spune doar că premierul Cîțu este rău și că nu a respectat protocolul.

Altceva noi nu am văzut în această moțiune anunțată de cele două partide”, a mai afirmat Grindeanu.