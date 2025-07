„PSD ori e respectat, ori pleacă” Un lider din PSD, mesaj dur pentru colegii din coaliție. Ce îi deranjează pe social-democrați

Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, a tras un puternic semnal de alarmă pentru colegii din coaliția de guvernare. Potrivit acestuia, PSD nu va accepta să fie făcut vinovat pentru deficitul bugetar. Senatorul le cere liberalilor să înceteze să dea vina pe social-democrați pentru situația economică dificilă prin care trece România.

PSD deja amenință că iese de la guvernare. Ce îi supără pe social-democrați

De abia au venit la guvernare și deja anunță că pleacă. Social-democrații susțin că s-au săturat să fie făcuți vinovați pentru situația economică grea a României. În contextul în care autoritățile anunță măsuri de austeritate pentru reducerea cheltuielilor. Daniel Zamfir nu a stat pe gânduri și le-a transmis clar liberalilor că partidul său nu va rămâne într-o alianță în care este tratat „fără respect”.

Daniel Zamfir avertizează că PSD nu va accepta să fie făcut vinovat pentru deficitul bugetar, într-un mesaj ferm transmis partenerilor de coaliție, în plin proces de negociere Senatorul PSD le cere liberalilor să înceteze să arunce vina pe social-democrați și avertizează că partidul său nu va rămâne într-o alianță în care este tratat „fără respect”.

Avertisment pentru PNL: „Nu vă jucați cu focul”

„Stimați parteneri de coaliție, nu vă jucați cu focul! Încetați să propagați ideea că PSD este vinovat pentru deficitul actual! În primul rând, în ultimii șase ani, PSD a avut premier doar 20 de luni. Restul a aparținut PNL, iar deciziile au fost luate împreună și cu UDMR. Mai mult, când am intrat la guvernare, am găsit fix același deficit.

Cu toate astea, nu ne-am apucat să ne văicărim public de ce nenorocire a lăsat guvernarea PNL-USR! N-am făcut ca Petrov în 2009 – pare că se repetă istoria cu Bolojan acum – să tăiem tot. Din contră, am crescut veniturile tuturor, am stimulat masiv economia, am investit masiv în infrastructură”, a scris Zamfir pe Facebook.

Daniel Zamfir a subliniat că , iar investițiile în infrastructură și în bunăstarea oamenilor nu trebuie privite ca o greșeală. În schimb, admite că e nevoie de reforme clare în zona sporurilor și a consiliilor de administrație. Senatorul și-a încheiat mesajul spunând clar că dacă formațiunea pe care o reprezintă nu va fi respectată, va ieși din guvernare.

Daniel Zamfir acuză: „PSD ori este tratat cu respect în această alianță, ori nu va mai fi deloc”

„PIB-ul României a crescut cu 50% fără să fie nevoie să tăiem otova. Și da, am făcut deficit și ne-am dezvoltat, așa cum au făcut toate țările din Europa occidentală. Nu regretam deloc că am investit masiv în infrastructură, nici că am făcut dreptate pensionarilor care primesc acum pensia pe baza contribuției de-a lungul vieții în câmpul muncii, nici că am majorat salariile profesorilor, cadrelor medicale și a tuturor categoriilor defavorizate.

Trebuie făcută curățenie în consiliile de administrație, în zona sporurilor aberante, a salariilor și bonusurilor unor instituții care sunt stat în stat? Categoric, da! Dar să o facem împreună cu răspundere și discernământ! Așadar, nu vă jucați cu focul cu noi! PSD ori va fi tratat cu respect în această alianță, ori nu va mai fi deloc”, a încheiat Zamfir.