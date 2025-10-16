News

PSD, prima reacție în scandalul majorării salariului minim: ”Cei care spun că nu va crește pot pleca acasă”

La scurt timp după anunțul venit de la Guvern, PSD a avut o primă reacție în scandalul majorării salariului minim. Social-democrații vin cu o promisiune pentru români.
Adrian Baciu
16.10.2025 | 17:12
”Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026”, anunță ferm PSD. Sursa foto: hepta.ro

Joi, la orele după-amiezii, a venit o primă reacție din zona PSD în scandalul majorării salariului minim. Reamintim că, mai devreme, tot în cursul acestei zile, Guvernul anunța că majorarea acestui venit este în analiza premierului Ilie Bolojan, dar că în principiu acesta ”nu va crește în 2026”.

”Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026”, reacție dinspre PSD după ce Guvernul anunțase posibila înghețare a venitului

O veste deloc plăcută a fost primită, joi, de milioane de români. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a anunțat, într-un comunicat, că majorarea salariului minim este în analiza premierului Ilie Bolojan, dar că în principiu nu va crește. ”Subiectul este în analiza premierului şi, în momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns: În principiu, salariul minim nu va creşte. Dar subiectul este, în acest moment, în analiza premierului”, a spus Ioana Dogioiu.

Partidul Social Democrat a reacționat imediat după această informație venită de la Palatul Victoria. Adrian Câciu, fostul ministru PSD al Finanțelor, a venit cu o replică fermă, pe pagina sa de Facebook, la adresa purtătoarei de cuvânt a Guvernului.

Social-democratul i-a asigurat pe români că, în mod categoric, salariul minim sigur va crește în 2026, în baza angajamentelor din PNRR și a legislației adoptate în acest an. ”Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026. Că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu chiar nu contează în actul decizional. Referitor la doamna Dogioiu: Iar a vorbit doamna Dogioiu… Nu ar pune mâna pe carte, unul din ei…

Salariul minim este jalon PNRR. Avem directiva europeană, avem Legea 283/2024, avem jalonul 392 îndeplinit. Doamna Dogioiu ne anunță că PNRR nu se mai aplică? Că salariul minim nu crește.

Eu zic că va crește iar ei, cei care spun că nu crește, pot pleca acasă sau, mă rog, la patronii lor. Pentru că ei nu susțin oamenii, ei execută ordine! Aștept să își revină! Dacă nu, să plece”, scrie  Adrian Câciu, pe platforma de socializare.

Adrian Câciu: ”PSD susține ferm creșterea salariului minim brut de la 1 Ianuarie 2026!”

În ultimele zile, mai multe nume importante din PSD au cerut creşterea salariului minim brut începând cu 1 ianuarie 2026, precum şi prelungirea facilităţii prin care 300 de lei rămân neimpozabili.

Adrian Câciu confirmă, în postarea sa, că poziția lui este cea a formațiunii. ”PSD susține ferm creșterea salariului minim brut de la 1 Ianuarie 2026. Un nou argument vine în sprijinul PSD care susține necesitatea creșterii salariului minim. În România datele oficiale consemnează cea mai accelerată scădere a salariului mediu, de la tăierile din perioada Boc-Băsescu.

Puterea de cumpărare scade și se resimte acut mai ales pentru salariații cu venituri mici. O creștere a salariului minim, așa cum insistă PSD, le va asigura acestora o minimă compensare și suport în fața prețurilor actuale”, notează fostul ministru.

