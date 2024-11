PSD: România, exportator de top al unui produs cu cerere globală uriașă. ”Efectul politicilor de reindustrializare a țării”

Potrivit social democraților, performanța la care a ajuns România în acest domeniu se datorează politicilor implementate de PSD și Guvernul Marcel Ciolacu pentru reindustrializarea țării.

PSD: România, exportator de top al unui produs cu cerere globală uriașă

au transformat țara noastră în cel mai important hub global al liderului mondial în domeniu. Industria de espressoare din România are o istorie de 15 ani. Valoarea exporturilor a crescut de patru ori, potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la The Observatory of Economic Complexity (OEC).

„În 2022, ultimul pentru care există date statistice, România a exportat espressoare în valoare de 775 milioane dolari, clasându-se, din acest punct de vedere, pe locul doi în Europa și pe poziția a treia la nivel global, după Italia și Olanda.

La mijlocul anului, De’Longhi, liderul mondial în domeniu, a inaugurat în ţara noastră a treia fabrică, România devenind astfel cel mai mare hub de productie de maşini automate de cafea al grupului italian.

Noua fabrică este situată în Satu Mare, se întinde pe o suprafaţă de 52.000 mp, iar întreaga producţie va fi dedicată maşinilor automate de cafea. Investiţia în noua unitate de producţie se ridică la aproximativ 40 de milioane de euro, iar până la finalul anului aici vor fi angajaţi peste 300 de români.

Suplimentar celor trei facilităti de producţie (Jucu, Salonta şi Satu Mare), De’Longhi a dezvoltat în România un hub IT dedicat programelor prioritare de automatizare și digitalizare pentru întregul grup, cu afaceri în 80 de țări”, precizează sursa citată.

Piața de espressoare, creștere de 60% în următorul deceniu

Un alt producător în domeniu, Versuni, fosta subsidiară Philips, ce deține și brandul Saeco, a construit în România cea mai mare unitate de producție la nivel global. Aceasta se găsește la Orăștie, în județul Hunedoara, și a beneficiat de 75 de milioane de lei în ultimul an pentru .

Previziunile privind evoluția pieței de espressoare arată că în 2024 aceasta va depăși, în premieră, 2 miliarde de dolari. Mai mult, până în 2033 se va înregistra o creștere de circa 60 de procente, până la valoarea de 3,19 miliarde de dolari.

„PSD pune accent pe patriotismul economic și pe creșterea producției în România, indiferent de acționariatul român sau străin al companiilor cu activități productive, și în Programul de Guvernare 2025-2028.

Schemele de ajutor de stat și banii europeni vor sprijini susținerea industriei existente și dezvoltarea unor noi industrii competitive în sectoarele strategice pentru ca România să devină cea mai puternică economie din Europa de Est și Sud-Est în următorii 5 ani, depășind Polonia.

De asemenea, Produsul Intern Brut va depăși 465 miliarde de euro până în 2028 și peste 500 miliarde de euro, până în 2029.

În programul pentru alegerile parlamentare, PSD și-a propus ca obiectiv major finalizarea cât mai multor investiții locale în infrastructură, educație și învățământ în mod echilibrat, în toate județele țării.

Prin aceste măsuri, PSD vizează transformarea România într-un un hub industrial și tehnologic regional, bazat pe producție, investiții și exporturi, iar câștigul salarial mediu brut să depășească 2.600 euro pe lună, până în 2029”, mai arată reprezentanții PSD.

